【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）

【映像】大谷、138m特大弾直後に手を叩き“感情露わ”

ドジャースの大谷翔平投手がジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で反撃ののろしとなるソロ本塁打を放った際に珍しく感情を露わにする一幕があった。

大谷は1ー4と追いかける展開で迎えた3回の第2打席、ジャイアンツ先発のウェブ投手と対戦。通算の対戦成績でも大谷が有利とされている中、この打席はカウント1ー0からウェブが投じた148キロのシンカーが真ん中高めに抜けると、れを大谷が見逃すことなくフルスイングした。

ボールは打球速度114.8マイル（約184.8キロ）という超高速打球のままバックスクリーンへと一直線に伸びていってそのまま着弾。大谷にとって5試合ぶりとなる今季第49号の本塁打は飛距離も454 フィート（約138.4メートル）と今季最長。打った直後は仁王立ちでしばらく動かず、そのあと走り出すと圧倒的な一発かつ2点差に迫る反撃の一手だったからか、一塁方向へ目をやりながら手を叩き、何か言葉を発するなど感情を露わにする姿も見られた。

会心の一打を見た視聴者はSNSで「最高の日曜日」「今季も50本塁打いける！」「本塁打王獲れる」「大谷さんの確信ホームラン」「嬉しそうだったなー」「これは勢いに乗る一発だな」と、大谷の一打を喜ぶ声が続出した。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）