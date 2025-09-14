安藤優子、愛犬との別れに悲しみ「うまく言葉にはできません」「ただただ､ありがとう！」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が14日、自身のインスタグラムを更新。愛犬が亡くなったことを報告した。
【写真】元気な愛犬との写真をアップした安藤優子
安藤は「ご報告」とし「本日午前1時に我が家の､そしてタンの大切な大切なリンが急逝いたしました」と伝えた。「私にとってのリンは格別な相棒でした」とつづった。「9歳7ヶ月の､短いかもしれませんが、キラキラした時間をくれたリンの犬生でした」「命の限りを生き抜いてくれたと思っています」と愛犬を偲んだ。
「今はまだ呆然としていて、うまく言葉にはできません」「懸命な治療で愛情をたくさん注いでくださった､主治医の先生たち､看護師のみなさま、そしてこのインスタを通じてリンを応援してくださったみなさまに､心より感謝を申し上げます」「リンの病気については今は説明ができるほど､夫も私も気持ちが追いついていません」と悲しみを吐露。
そして「命の限りを､力を尽くして生きてくれたリンに､ただただ､ありがとう！しかありません」「ありがとうございました」と結んだ。
