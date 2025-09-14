『男の子のおもちゃ』がテレビの下に入り込んでしまって…。愛犬と協力して取ろうと奮闘する光景は記事執筆時点で116万回を超えて表示されており、5.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『男の子のおもちゃ』がテレビの下に入ってしまった結果→犬が協力をして…】

Xアカウント『@pomesibakonsome』に投稿されたのは、柴犬×ポメラニアン「コンソメ」くんのお姿。この日も、弟くんと一緒に過ごしていたというコンソメくん。

どうやら、弟くんが遊んでいたおもちゃがテレビの下に入ってしまったようです。

すると、コンソメくんはテレビ台の下を覗き込み、取ってあげようとしたのだとか。一緒になってテレビ台の下を懸命に覗き込む様子は、あまりにも微笑ましいものだったといいます。

飼い主さん曰く「『取ってあげる』というよりは『あわよくば自分の物にしようとしている』のほうが正しいかも…」とのことですが、それもご愛嬌ですね。

結局、飼い主さんのお手伝いによっておもちゃは救出されたのだそう。コンソメくんと弟くんが見せた微笑ましい光景は、多くの人々を和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「取ってあげようとしてるの優しい」「がんばれ」「さすがお兄ちゃん」「見つかるといいね」「可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

わんぱくな男の子の日常

2022年6月12日生まれのコンソメくんは、わんぱくで甘えん坊な男の子。1歳の弟くん、そしてお父さんお母さんと共に暮らす、笑顔がとっても素敵なイケメンワンコです。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすコンソメくんのお姿は、たくさんの笑顔と癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pomesibakonsome」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。