入院生活を経て、精神的に不安定な状態になってしまったワンコ。心の傷を癒してくれたのは、同居犬だったそうで…？家族愛を感じるエピソードが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で14万1000回再生を突破。「尊い」「深い愛を感じた」「家族って素晴らしい」といった声が寄せられています。

【動画：過酷な入院生活で精神が不安定になってしまった犬→心配した同居犬が…家族愛に溢れた『泣ける光景』】

過酷な入院生活で心に傷を負ったワンコ

Instagramアカウント「cocomaru3brothers」に投稿されたのは、チワワの「こはく」君と「ここまる」ちゃんの愛と絆を感じるエピソードです。

病気で手術をし、１週間の入院を余儀なくされたこはく君。無事に退院できたのはよかったのですが、長い入院生活が過酷すぎて心に傷を負ってしまったよう…。お家に帰って来てからも震えたり悲しげな声で泣いたり、精神的に不安定な状態が続いていたといいます。

こはく君が泣く度に、飼い主さんは撫でたり抱っこしたりして、「そばにいるから大丈夫だよ」と安心させようとしたそう。しかし飼い主さんが少し離れると、再び泣き始めるこはく君。どうやら入院生活を経て、分離不安症になってしまったようです。

そばで見守り続ける同居犬

そんなこはく君にそっと寄り添ってくれたのが、妹犬のここまるちゃんでした。こはく君から片時も離れず、ずっとそばで見守っていたというここまるちゃん。その姿は、「あなたはひとりじゃない」と一生懸命伝えてくれているかのよう…。

いつも不安そうにしていたこはく君ですが、ここまるちゃんの体温を感じながら過ごしている時は、安らいだ表情を見せてくれていたといいます。

愛の力で心も体も元気に！

ここまるちゃんと一緒にいるうちに、こはく君の心の傷は少しずつ癒えていきました。また弟犬「こげまる」君の存在にも救われたよう。気づけばこはく君は泣くこともなくなって、入院する前のように穏やかに過ごせるように。そして心が健康になったことで体の回復も早まり、すっかり元気になったそう！

飼い主さんは3兄弟の平和な日々が再び始まったことに幸せを感じると共に、心の傷も治してしまえる犬同士の家族愛のすごさを実感したとのこと。これからも3兄弟が寄り添い合って、幸せあふれる毎日を過ごせますように。

この投稿には「涙が出る」「家族の愛情が1番の特効薬」「お顔が全然違う！安心できてよかった」「大切に思う気持ちが伝わりましたね」といったコメントが寄せられ、素敵なエピソードが多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

写真・動画提供：Instagramアカウント「cocomaru3brothers」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。