ニューカッスルに悪夢再び 新加入ラムジーが足首、ウィッサが膝を負傷して戦線離脱
エディ・ハウ監督率いるニューカッスルはプレミアリーグ第4節でウルブズと対戦。
新加入FWニック・ヴォルテマーデがCFとして初先発を果たすと、29分、いきなり先制点をマーク。右サイドのジェイコブ・マーフィーがピンポイントクロスを供給し、ドイツ人FWが長身を生かしてヘディングで合わせた。
その後、追加点は奪えなかったが、相手にゴールは許さず。ニューカッスルが1-0で今季初勝利を記録した。
『talkSPORT』によると、今回のメンバー外はどちらも負傷によるもので、ラムジーは足首の負傷で1カ月ほどの離脱。ウィッサは代表ウィーク期間に膝を痛めてしまい、4週間から5週間、長引けばそれ以上の離脱になる可能性があるという。
昨季のニューカッスルはプレミアリーグを5位でフィニッシュしており、今季はCLを戦うことになる。リーグフェーズの対戦相手は決まっており、9月19日には早くも初戦となるホームでのバルセロナ戦が予定されている。
