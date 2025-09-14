エディ・ハウ監督率いるニューカッスルはプレミアリーグ第4節でウルブズと対戦。



新加入FWニック・ヴォルテマーデがCFとして初先発を果たすと、29分、いきなり先制点をマーク。右サイドのジェイコブ・マーフィーがピンポイントクロスを供給し、ドイツ人FWが長身を生かしてヘディングで合わせた。



その後、追加点は奪えなかったが、相手にゴールは許さず。ニューカッスルが1-0で今季初勝利を記録した。





嬉しい初白星となったニューカッスルだが、ヴォルテマーデと同じ今季新加入のジェイコブ・ラムジーとヨアネ・ウィッサの姿がなかった。『talkSPORT』によると、今回のメンバー外はどちらも負傷によるもので、ラムジーは足首の負傷で1カ月ほどの離脱。ウィッサは代表ウィーク期間に膝を痛めてしまい、4週間から5週間、長引けばそれ以上の離脱になる可能性があるという。昨季のニューカッスルはプレミアリーグを5位でフィニッシュしており、今季はCLを戦うことになる。リーグフェーズの対戦相手は決まっており、9月19日には早くも初戦となるホームでのバルセロナ戦が予定されている。