Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÉÂ¼¼¤«¤éÌÄ¤êÂ³¤±¤ë¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¡£¤½¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¿·¤·¤¯´µ¼Ô¤¬Æþ¤ë¤È¡Ä¡¿¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ ÆÉ¼ÔÂÎ¸³¥·¥ê¡¼¥º ÂäÌ´ÊÔ3£
¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡¡ÆÉ¼ÔÂÎ¸³¥·¥ê¡¼¥º¡¡ÂäÌ´ÊÔ3¡Ù¡ÊÂäÌ´/Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ ÆÉ¼ÔÂÎ¸³¥·¥ê¡¼¥º ÂäÌ´ÊÔ1¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÉÔ»×µÄ¤È¿ÀÈë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡ØHONKOWA¡ÙÆÉ¼ÔÂÎ¸³¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò»ý¤Ä¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦ÂäÌ´¤¬ÉÁ¤¯¶²ÉÝ¤ÎÀ¤³¦¡½¡½¡£¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡¡ÆÉ¼ÔÂÎ¸³¥·¥ê¡¼¥º¡¡ÂäÌ´ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¶²ÉÝ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡¡²Æ¤ÎÆÃÊÌÊÓ2017¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö°¿¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤ÉÁ´3ÏÃ¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ ÆÉ¼ÔÂÎ¸³¥·¥ê¡¼¥º ÂäÌ´ÊÔ1¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÉÔ»×µÄ¤È¿ÀÈë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡ØHONKOWA¡ÙÆÉ¼ÔÂÎ¸³¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò»ý¤Ä¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦ÂäÌ´¤¬ÉÁ¤¯¶²ÉÝ¤ÎÀ¤³¦¡½¡½¡£¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡¡ÆÉ¼ÔÂÎ¸³¥·¥ê¡¼¥º¡¡ÂäÌ´ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¶²ÉÝ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡¡²Æ¤ÎÆÃÊÌÊÓ2017¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö°¿¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤ÉÁ´3ÏÃ¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª