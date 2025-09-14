レアル戦に途中出場の久保建英　現地評価は分かれる「機動力とスピードを発揮した」「チームメイトに優位性をもたらせず」

ベンチスタートとなった久保は66分からピッチに立った(C)Getty Images

ラ・リーガ第4節が現地時間9月13日に行われ、今季まだ勝利の無いレアル・ソシエダはホームでレアル・マドリーと対戦し、1-2で敗れた。日本代表からチームに復帰した久保建英はベンチスタートとなり、66分から交代出場。右サイドでボールに絡む機会は多かったものの、得点を演出することは出来なかった。

【動画】久保建英が開幕戦でゴラッソ！エリア外から左足で突き刺した鮮烈弾の映像

チーム合流間もないことから、コンディション面を考慮されたとみられる久保は、古巣との一戦で今季初めてスタメンを外れている。

チームは前半から押し込まれ、キリアン・エムバペ、アルダ・ギュレルにゴールを許し、2点のビハインドで試合を折り返した。それでも、レアル・マドリーのディーン・ハイセンが32分に決定機阻止の反則で一発退場となったことで、レアル・ソシエダは数的優位の時間が長く、後半早い段階でミケル・オヤルサバルのPKにより1点を返す。セルヒオ・フランシスコ監督はさらなる反撃に打って出るべく、その直後より選手交代に動き、66分には久保もピッチに送り込まれた。

久保はボールを持つと再三にわたり、タテへの突破やフェイントからのクロスを試みるなど、敵陣深い位置でアグレッシブなプレーを披露。85分にはゴールライン際から折り返しのボールがゴール前でこぼれ、得点まであと一歩となる場面も。だが相手ディフェンスに防がれゴールとはならず、その後もレアル・ソシエダは追いつけないまま、ゲームを終えている。

強豪相手に接戦を演じるも敗れたレアル・ソシエダ。その中で、約30分間プレーした日本人アタッカーに対する現地メディアの評価は分かれた。