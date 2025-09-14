◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）

大会初日の13日に最初の種目として行われた男子35キロ競歩。フィニッシュ後に車いすで運ばれた川野将虎選手（旭化成）が一夜明けて、日本陸連を通じてコメントを発表しました。

今大会銅メダルを獲得した勝木隼人選手（自衛隊体育学校）と序盤から先頭集団をけん引した川野選手。レース途中にはおう吐する様子もありましたが、フラフラになりながらも2時間37分15秒の18位でフィニッシュしました。

レースを振り返り、「今回は金メダルの獲得を狙ったレースをしました。序盤中盤は主導権を握る勝木選手と一緒に先頭でレースを進めて、集団が絞られている中でも余裕を持っていたのですが、中盤以降気温が上がった際に、身体に熱がこもってしまうことにより、徐々に余裕がなくなってしまいました」と語る川野選手。「30kmを過ぎると脱水の症状で身体が動かなくなってしまい、最後は歩きを止めないことで精一杯になってしまいました。一時は金メダルが見える位置にいただけに、悔しさが残る結果になりました。この悔しさを糧にして必ず強くなってリベンジしたいと思います」と、悔しさを口にしました。

ゴール直後には会場に深く一礼し、歓声に応えていた川野選手でしたが、その場に倒れ込み、車いすで運ばれる場面がありました。レース後に無事を報告し、「レース序盤は身体に余裕はありましたが、20kmを超えると徐々に身体に熱がこもるようになり、その熱を逃がせずに体調を崩し、27kmで嘔吐をしてしまいました。その後も脱水の症状で力が入らなくなっていってしまいました。その後医務室スタッフの方々に適切な処置をしていただき、体調は回復しました」と状態を明かしています。

また、「JAPANチームを応援しに来たこんなに多くの観客の方々の前で、世界陸上という大舞台を歩くことができたことは本当に幸せな時間でした。競歩に人生を捧げてきて良かったと心の底から思いました。先頭集団で金メダル争いをしていた時も、終盤失速をして歩みを止めそうになってしまった時も、諦めない大きな原動力をもらいました。声援を送ってくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです」と、感謝を込めました。