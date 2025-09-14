◆パ・リーグ 日本ハム４―３西武（１４日・エスコンフィールド）

日本ハムは西武に連勝し、２年連続でのＣＳ進出を決めた。

「４番・三塁」でスタメン出場した郡司裕也捕手は、初回に先制の中犠飛を放つと、６回にも貴重な追加点を生む右越え８号ソロ。４番の仕事を果たし、試合後のお立ち台にも９回を締めた斎藤、２戦連発の石井と共に呼ばれた。

しかし、そのお立ち台でまさかの事態が。人気漫画「ワンピース」とのコラボ期間とあって、３人とも主人公ルフィの象徴とも言える麦わら帽子をかぶっての登場。しかし、頭が大きいことを自認する郡司だけは、帽子をかぶれず頭に乗せたままでヒーローインタビューを受けた。

その後の囲み取材が終わろうとすると「帽子の件は触れなくて大丈夫ですか？ 見出し弱いですよ、このままじゃ」と自ら切り出した。「何であんなちっちゃく用意したんだろう。大きい人いっぱいいるのに。僕がルフィじゃなくてよかった。１話で終わってますよ」と笑わせた。

麦わら帽子は全部同じサイズだったようで「全部一緒だったんです。なんでＸＬとか用意してくれなかったのか。でもピンさん（石井）と友貴哉さん（斎藤）がしっかり入ってたの見ると、どれだけ僕がでかいかって世に知らしめてしまった」と苦笑。「これ見出しでお願いします。『郡司、ルフィになれず』」と話していた。