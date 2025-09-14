「西武園ゆうえんち」ではプール営業延長…終わらない夏に“新現象”　4日ぶりに猛暑日地点が復活

3連休中日の14日は、列島に4日ぶりに猛暑日地点が復活しました。

各地でまだまだ夏が続いていますが、その影響で“新しい現象”も起きています。

埼玉・所沢市の「西武園ゆうえんち」のプールでは、“波のプール”から子供たちの歓声が聞こえます。

暑さが戻った3連休中日、多くの家族連れでにぎわっていて、「まだまだ暑いので来ました。もっと水冷たいと思ったけど水温もほどよくて、子どもたちも楽しく泳げています」「たくさん潜って日焼け止め取れたけど、ものすごく楽しかった」と話していました。

名物の「スプラッシュ！サマービート」は、昭和の歌謡曲などに合わせて水が打ち上がります。

歌に合わせてノリノリで楽しんでいる人たちもいました。

「西武園ゆうえんち」では、プールの営業は15日までの予定でしたが、厳しい残暑が続いていることから延長を決定。

“波のプール”などを来週末の20日・21日と秋分の日の23日にも営業するということです。

プールの延長を聞いた人は、「ぜひ来ようかな。子どもも大好きなのでうれしいです」と話していました。

14日は静岡市清水区で36度、宮崎市で35.7度を観測するなど、4日ぶりに猛暑日となった観測地点が出ました。

そんな中、最高気温が33度を超えた愛媛・松山市の「城山公園」では、人工的に降らせた季節外れの雪を楽しむイベント「スマコレランドまつやま2025」が開かれ、子どもたちは雪だるま作りなどに夢中になりました。

会場には氷の滑り台も作られ、子供たちはそり遊びを楽しんでいました。

一方、山形市の河川敷で行われたのは、山形の秋の風物詩「第37回 日本一の芋煮会フェスティバル」です。

重さ約4トン直径6.5メートルの「三代目鍋太郎」で煮込まれる芋煮は、ショベルカーを使って鍋からすくいます。

鍋には、里芋だけでなくこんにゃく、山形牛などが入っています。

岩手県から来たという女性に食レポをお願いしてみると、「すごくおいしいです。やわらかくてちゃんと味も染みてて」と話していました。

2025年は物価の高騰などで、前売り券・当日券とも2024年より100円値上げされました。

用意された約3万食の芋煮は、午後2時過ぎには全てなくなったということです。