イリュージョニストのプリンセス天功が14日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。日本全国6カ所に埋めた埋蔵金に関してのヒントをしゃべった。

爆笑問題太田光から「天功さん、どっかにいろいろ宝物を埋めてる、って」と振られ、相方田中裕二も「埋蔵金ね」と合いの手を入れた。天功は「それはもう20数年前から埋めているんですよ」と語り「私、米国のエージェントじゃないですか。ギャランティーがものすごく高いんですよ。私もバービードールのマテルとのCMやったりして契約金があるんですよ。最初スーパーカーをカスタムして、ハーレーとか、ホテル買ったり、別荘買ったり、いろんなものを…ジェット機も買ったりした。ただ、そこに遊ばないし、車も運転しちゃいけないって契約に書いてある。何も遊べないんですよね。だったら、宝の持ち腐れだから…」と宝物を埋めてしまったと説明した。

アシスタントのTBS山本恵里伽アナから「その埋蔵金についてヒントがあって、”人生3回ぐらいできるぐらい”の金額って」と話すと天功は「これね、もうちょっとぐらいある」と明かした。

太田が「その埋蔵金は天功さんが埋めたの？」と聞くと「最初は自分の土地で最初はユンボ（重機）で掘って埋めたりしてた」と全国6カ所に埋めたことを明かした。太田から「それ、見つけたらもらえる？」と質問されて「もちろんです。くっきー！さんには地図見せたんです」と答えていた。

天功は「日本はロールプレイングゲーム（RPG）好きじゃないですか、だから（RPGを）一生懸命作ったりして、なんか面白おかしく、ここなんじゃないかって、せっかくだから面白いんじゃないかな、って」と話した。そして「最初はバスツアーをしよう。ツアーで山を指しながら『あそこだよー』ってやろうと思ったんですよ、そうしたらね、コンプライアンスの問題でやっちゃいけないって」と埋蔵金捜索バスツアーは企画倒れに終わったと話した。

山本アナが「私の手元に情報があるんですけど、6カ所の1カ所は、東日本のイチゴが有名な都道府県。これは限られますよ」と話した。田中が「いや、まあ、栃木県だよね」と予測した。そして山本アナは「大阪の西側も期待できます」と大阪府内の西側であることに天功が首を縦に振り、片道での火星飛行チャレンジも計画していて「火星に行くことになったら財産も残しておけないし、だったら生まれた日本に埋めようかなと、20年前に契約書にサインしたときに思ったんですよ」と宝物を埋蔵した理由について語った。