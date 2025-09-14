¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¼èÆÀ¡Ö°ì·³¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤«¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿Æü¿ô¤¬£¸Ç¯¤ËÃ£¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¤«¤é£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£³£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡££±£¸Ç¯¤«¤é¤Ïµð¿Í¤Î¼çË¤¤È¤·¤Æ£´ÈÖ¤òºÇ¤âÂ¿¤¯Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï£µ·î£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤òÉé¤¤¡¢ÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¸·î£±£¶Æü¤ËÉüµ¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£µ£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£·ÎÒ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Îý½¬Á°¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï²ø²æ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²ø²æ¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¡Ê£Æ£Á¼èÆÀ¡Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤ä¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë°ì·³¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡µî¤êºÝ¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤Îà²¬ËÜÀáá¤òßÚÎö¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤Î¹Ô»È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£µð¿Í¤Î¼çË¤¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¡ÖÁªÂò¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£