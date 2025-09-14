米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁を巡るトレードの動きが活発化してきた。

八村は昨季の活躍でレイカーズに欠かせない戦力へと成長した一方で、他球団からも多くの関心が寄せられるようになり、今夏はトレード話が過熱している。

そして、すでに伝えられているヒートへのトレード話が加速してきている。米大手誌「スポーティングニュース」は「最近のトレード案は（レブロン）ジェームズと（ルカ）ドンチッチの両者を満足させる可能性がある」と報道。トレードの詳細をこう伝えた。

「レイカーズが得るもの…アンドリュー・ウィギンス（ヒートから）、ハイメ・ハケス・ジュニア（ヒート出身）、ドリュー・ティム（ネッツから）」「ヒートが獲得…八村塁（レイカーズから）、ダルトン・クネヒト（レイカーズから）、１０００万ドル（約１４億８０００万円）」「ネッツは以下を獲得…マキシ・クレバー（レイカーズから）、２０２６年の２巡目指名権（ヒートから）、４６０万ドル（約６億８０００万円、ネッツから）、２００万ドル（約２億９６００万円、レイカーズから）」

その上で同誌は「この獲得は、レイカーズの来シーズンの展望を劇的に変えることになるだろう。ＮＢＡファイナル経験を持つベテラン選手がもう一人、そして将来的に重要な貢献者となる可能性を秘めた期待の若手選手が２人加わることになる。このトレードはレイカーズにとって大きな勝利となるだろう。特にレブロン・ジェームズを満足させられるという点で」と強調した。

八村のヒート移籍を大手メディアも報じ、いよいよ電撃トレードが現実味を帯びてきたのか。