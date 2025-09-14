元同僚が脱サラしてYouTuberに転身→「楽して稼げる」は幻想だった？脱サラYouTuberの末路とその後の現実【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→脱サラしてYouTuberを目指している同僚、その動画の内容は…？
天候が不順な三連休はお家でのんびり漫画三昧！本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
■「宝くじ当ててやめてーよ」…夢を追うも挫折した同僚の今
漫画は、青木さんと元同僚の西田と飲んでいる場面からスタート。西田が流行りの「YouTuber」になっていることに驚きつつも、さっそく動画チャンネルを視聴してみることに。すると、「画角」や「着ている服」「照明の暗さ」など、そもそも基本的な部分ができていないとアドバイスをする青木さん。最後は「応援してるわ！」と別れたふたりだったが、数カ月後、「青木〜、ただいま！」と、会社に出戻りした西田なのだった。
作中に登場する同僚が今どうしているのかと尋ねると、「実は彼(西田)、私が前に勤めていた会社の同僚で、今回、漫画に描いていいか確認を取ったときに久しぶりに電話をしたんです。『宝くじ当てて仕事やめてーよ』とボヤいていましたが、真面目に仕事を続けているようです」と明かした。
同僚はとても大切なことを教えてくれたかという問いには、「そうですね。私自身、人生で岐路に立つと思い悩んでしまう方なんですが、この同僚と一緒にいると『悩みすぎなくていいんだな』と思うことができるので大切な同僚です」と語った。
「漫画家兼サラリーマン」である青木さんだが、周囲に作品のことは明かしているのか尋ねると、「親しい一部の人には言っていますが、基本は言っていません。漫画を見られて『えっ、普段そんなこと思ってるんだ』などと思われるのが嫌なので」と、その理由を苦笑しながら述べた。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。