¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBAÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì ¹âÅÄÍ¦¿Î(¥é¥¤¥ª¥ó¥º)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì ¾¾ËÜÎ®À±(Äë·ý)¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎWBAÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé2°Ì¡¦¾¾ËÜÎ®À±¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¤Î¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ê27¡á¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤Ë5²ó1Ê¬26ÉÃ¡¢3¡½0¤ÇÉé½ýÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢Äë·ý¥¸¥à»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë7ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾å²ó¤ë¾¾ËÜ¤¬»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë¾¾ËÜ¤ÎÆ¬¤¬¹âÅÄ¤Î´éÌÌ¤ËÅö¤¿¤ë¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¹âÅÄ¤Ï¿¬Ìß¤ò¤Ä¤¤¤ÆÅÝ¤ì¡¢³Û¤«¤é·ã¤·¤¯½Ð·ì¤·¤¿¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£Éé½ýÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï·ø¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸3¿Í¤ÎºÎÅÀ¤Ï50¡½46¤¬1¿Í¡¢50¡½45¤¬2¿Í¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¾¾ËÜ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¹âÅÄ¤ÏÉÂ±¡¤ØµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾Ð´é¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¹âÅÄÁª¼ê¤È¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¸¥à¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¾¯¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÄÀ¤ó¤ÀÀ¼¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¤Æ¥×¥é¥ó¤É¤ª¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿Îý½¬¤·¤Þ¤¹¡£¹âÅÄÁª¼ê¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆÀï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÆ¬¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âÅÄÁª¼ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆ¬¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¸Î°Õ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÉ¤®¤Ë¤¯¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¡ÊM.T¡Ë¤¬8·î¤Î»î¹ç¸å¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç»àµî¡£¿ÀÂ¤µ¤ó¤È¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤È¤â¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç°ìÈÖ¤Ë¤Ï¿ÀÂ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖSK¡×¤Î¥í¥´¤òÆþ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¾¡¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¤Ä·Á¤È¤·¤Æ¡Ê¥Ù¥ë¥È¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊó¹ð¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£