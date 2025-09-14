マイファス、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の出演見送りを発表 Hiroの自律神経機能に不調「現段階での歌唱は困難と判断」
ロックバンド・MY FIRST STORYが14日、あす15日に予定していた音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の出演を見送ると発表した。ボーカルHiroの自律神経機能に不調が見られるという。
【画像】MY FIRST STORY・Hiro、ライブ途中での中止に謝罪【全文】
公式サイトには「9/15(月祝)ROCK IN JAPAN FESTIVAL 出演見送りのお知らせ」と題した文書が掲載され、「Hiroの自律神経機能に不調が見られ、医師の診断により現段階での歌唱は困難と判断を受けた為、本年のROCK IN JAPAN FESTIVALの出演を見送らせていただきます」と報告。「楽しみにお待ちいただいた皆様、フェスティバルの関係者の皆様に深くお詫びを申し上げます」と謝罪した。
同バンドをめぐっては8月30、31の両日に予定されていた【MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025】愛知公演がHiroの喉の不調により、公演が延期されている。
