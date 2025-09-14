モエ・エ・シャンドンの赤い魔法♡ホリデー限定コレクション登場

ホリデーシーズンを華やかに彩る、モエ・エ・シャンドンの特別なコレクションが登場します。今年のテーマは「赤」♡ 愛や絆、セレブレーションを象徴する色に染まった限定デザインは、テーブルを一瞬で華やかに変えてくれます。人気のモエ アンペリアル、ロゼ アンペリアル、そして気軽に楽しめるミニモエが、特別なギフトボックスとともに展開。大切な人との特別なひとときを、赤の輝きとともに楽しんでみませんか？

モエ・エ・シャンドンの赤い限定ボトル

2025年10月31日(金)より発売される“SHARE THE LOVE”コレクションは、ブランドを代表する「モエ アンペリアル」と「ロゼ アンペリアル」、そして200mlサイズの「ミニモエ」が、赤に染まったデザインで登場。

ギフトにも最適な限定ボックス入りも用意され、特別感あふれるラインナップです。

全ラインナップと価格情報

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル シェア ザ ラブ 750ml



価格：8,635円(税込)

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル ギフトボックス 750ml



価格：8,965円(税込)

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル ミニモエ シェア ザ ラブ 200ml



価格：2,970円(税込)

モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル シェア ザ ラブ 750ml



価格：10,230円(税込)

モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル ギフトボックス 750ml



価格：10,560円(税込)

ブリュットやロゼ、それぞれの魅力を活かした限定デザインは、パーティや贈り物にぴったりです♪

赤で彩るホリデーのひととき♡

「赤」は、愛や喜びを象徴する色。モエ・エ・シャンドンのホリデー限定“SHARE THE LOVE”コレクションは、大切な人との時間をより特別にしてくれます。

テーブルを華やかに演出するだけでなく、ギフトにも最適。150年以上の伝統とエスプリが詰まったシャンパンで、今年のホリデーをさらに輝かせてみませんか？