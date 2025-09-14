ケアベア×「SNIDEL HOME」コラボに新作！ なりきりヘアターバンやルームウェアなど展開
ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデルホーム）」は、9月17日（水）から、アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗などで発売。オフィシャルオンラインストアなどでは先行して9月16日（火）12時00分より販売開始する。
【写真】バッグにつけて一緒にお出かけを満喫！ カラフルなチャームも
■ブランド5周年スペシャルコラボ
今回ブランドの5周年を記念し発売されるのは、おうちで思い思いにくつろぐケアベアと夜空を彩るモチーフをオリジナル描き起こしデザインで表現したスペシャルコラボレーションアイテム。
ラインナップには、ケアベアのカラフルでドリーミーな世界観が楽しめるルームウェアシリーズが登場。ふんわり柔らかな手触りのニットにジャガードと相良刺しゅうで立体的に仕上げた「プルオーバー」や、大きなスタージャガードを散りばめたポップな「ショートパンツ」が並ぶ。
また、接触冷感のなめらかなレーヨン「Tシャツ」や、本コラボ限定の5種類のケアベアのモチーフを施した「カーディガン」、夜空にくつろぐケアベアを総柄で描いた“パジャマシリーズ”、5周年のバースデーを祝うベアたちをプリントした「スウェットセットアップ」など、遊び心あふれるアイテムが勢ぞろいする。
さらに、ケアベアの顔を立体的にあしらい大きなリボンを添えた「ニットヘアターバン」や「ニットスリッパ」といった雑貨アイテムや、オンライン＆一部直営店舗限定で登場するジップパーカーも販売されるなど、ケアベアの世界観を満喫できるコレクションとなっている。
なお、東京・北青山にある「SNIDEL TOKYO AOYAMA」では先着順でもらえる購入特典や、グリーティングも実施予定だ。
