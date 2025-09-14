野球のベース

来年のセンバツ甲子園につながる秋の関東高校野球県予選は１４日県内３球場で２回戦６試合が行われました。

小倉クラッチ・スタジアムの第１試合はシードの安中総合と高崎工業が対戦しました。

序盤は引き締まった投手戦となります。安中総合の先発・湯浅は３回をパーフェクト４者連続の三振を奪うなど、抜群の立ち上がりを見せます。

一方、高崎工業の先発・小暮滉太は４回まで毎回となる６つの三振を奪う好投で相手打線を０点に抑えます。

高崎工業は４回のウラこの回先頭の１番金井がチーム初ヒットとなるツーベースヒットでチャンスを作ります。送りバントで１アウト３塁としますが安中総合のエース湯浅の前にこのあと２人が三振に倒れ、このチャンスをものにすることができません。

エースの好投に応えたい安中総合は５回のオモテでした。ヒットと送りバントなどで２アウト３塁のチャンスを作り、２番小川。センターへのタイムリーヒットで安中総合が１点を先制します。先制点で流れを引き寄せた安中総合は続く６回にも、７番山本のタイムリーヒットなどで３点を追加し高崎工業を突き放します。

安中総合、投げては先発の湯浅が８回を無失点、１２個の三振を奪う圧巻のピッチング。９回は２番手井浦が無失点に抑え、９対０。安中総合が高崎工業に勝利しベスト１６にコマを進めました。

その他の試合結果です。関学大附属、桐生第一、高崎東、伊勢崎商業、高崎がそれぞれ勝利し、ベスト１６にコマを進めています。１５日は県内６球場で２回戦残り６試合が行われ、今大会のベスト１６が出そろいます。