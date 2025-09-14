¡ÖÀ¨¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Âô»³¡ª¡×àOoochie Koochieá¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿à¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¨⁉¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡ª¡×¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ËÃç´Ö¤¬½¸·ë
¡¡±üÅÄÌ±À¸(60)¤ÈµÈÀî¹¸»Ê(60)¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie Koochie¡×¤¬µìÃÎ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØOoochie Koochie¡Ù¤ò´Ñ¤ËÍè¤¿¤é¡¢Ãç´Ö¤¬¥ï¥é¥ï¥éµï¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢11¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÁø¶ø¤·¤¿²»³ÚÃç´Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖKODOMO BAND¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤¸¤¤Ä¤è¤·(67)¡£
¡¡µÈÀî¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¸¤¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Ì«²í»Ë(59)¤ä±üÅÄ¤Î¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÅÄ¤¿¤«¤·(67)¤È¤¤¤Ã¤¿¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î¤Û¤«¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ(59)¤ä¹Åç½Ð¿È¤Ç¸µ¡ÖTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦¥¦¥¨¥Î¥³¥¦¥¸(57)¡¢¸µ¡Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦ÃÓÈª½áÆó(66)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¼Ì¤ëà½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Âô»³¡ª¡×¡Ö¤¨⁉¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡ª¡×¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£