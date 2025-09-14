¡ÖÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÎÃË¡×¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¤ï¤«¤ëà1Ëç¤Î¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÄ·¤Ó¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÛ¤È¾¡Éé¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎÙ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢(Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Î¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º(ÊÆ¹ñ)¡£Í½Áª¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤Îà1Ëç¤Î¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿à1Ëçá¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖThe Olympic Games¡×¸ø¼°X¡£
¡¡13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª3ÁÈ¡¢Âè5¥ì¡¼¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥é¥¤¥ë¥º¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤½¤Î¹â¤µ¤¬ÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤ËÎ©¤Ä¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨¤Î¸ªÉÕ¶á¤Ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¹â¤¹¤®¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¶õ¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¼Ì¿¿¤À¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÛ¤È¾¡Éé¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎÙ¤ÎÁª¼ê¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤½¤¦¡×¡ÖÄ·¤Ó¤¹¤®¡×¡Ö°ì½Ö¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÙ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÄ·¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÎÙ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£