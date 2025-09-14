「再び救世主が現れた」本当にアメリカ遠征帰りなのか！２戦連発の日本代表アタッカーを現地メディアが称賛！「彼がいてくれて良かった」
南野拓実が所属するモナコは現地９月13日に開催されたリーグ・アンの第４節でオセールとアウェーで対戦。２−１で勝利を飾った。
この試合で貴重な先制ゴールを挙げたのが、日本代表帰りの南野だ。前半アディショナルタイム２分、ペナルティエリア内でこぼれ球に反応。後ろから走り込み、ワンタッチでゴール右に流し込んでみせた。
２試合連発の今季２点目となった30歳のアタッカーを現地メディアも称賛している。
モナコの専門サイト『ASM-SUPPORTERS』は「再び救世主が現れた。本当に彼がそこにいてくれて良かった」と称賛。『orange』は、こう喝采を送っている。
「全く輝きを放てなかったリール戦から、南野はギアを変えてきた。この日本人選手は（前節の）ストラスブール戦でロスタイムにゴールを決め、決定的な役割を果たした。土曜の夜、30歳のストライカーはオセール戦でチームの勝利に貢献し、前半終了間際に先制点を挙げて再びそれをやってのけた。２試合連続ゴールだ」
本当にアメリカ遠征帰りなのか。疲れを感じさせないパフォーマンスで、背番号18が躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】見事な嗅覚！南野拓実の２戦連発ワンタッチ弾
