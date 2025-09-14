秋元康氏プロデュースの昭和歌謡ポップスグループ・ＳＨＯＷ−ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩが１４日、初の東京・明治座公演を開催した。明治座は創業１５０周年超の歴史を持ち、五木ひろし、由紀さおり、坂本冬美ら演歌・歌謡界の大御所たちが立ってきた伝統のある劇場。同所からのラブコールで公演を実現させ、昼夜２公演で３２００人を動員した。

１２人は客席を練り歩いて登場し、日本レコード協会から８月度のゴールドディスクに認定された合同名義曲「僕ら口笛」を歌唱しながら、ファンと至近距離でハイタッチ。最上階まで満員の会場を見渡し、ＳＨＯＷ−ＷＡの寺田真二郎（４２）は「明治座という伝統と歴史のある場所に立たせていただいて、光栄です」と笑みをこぼした。

各グループのデビュー曲「君の王子様」と「アヴァンチュール中目黒」を届けた他、１２人を４組に分けたシャッフルユニットで「仮面舞踏会」「ＣＡＴ’Ｓ ＥＹＥ」「ＹＡＨ ＹＡＨ ＹＡＨ」「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」をカバー。せり上がりや花道など明治座ならではの演出も加え、感謝と成長を伝える約２時間のステージを繰り広げた。

２グループはフジテレビ系バラエティー番組「ぽかぽか」で、メジャーデビューをかけた地道な集客企画からスタート。結成２周年で明治座公演を達成し、着実にスケールアップしている。

ＭＡＴＳＵＲＩの渡辺真（３７）は「自分たちだけではこのステージに立てなかった。応援してくれる皆さんがいるからこそ」と感謝し、寺田は「日本レコード大賞新人賞を目指したい。紅白歌合戦にも出たい」と野望の数々を口に。自信の程を問われると、１２人は「あります！」と口をそろえていた。