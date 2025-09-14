９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」のリーダー・ＪＩＨＹＯ（ジヒョ、２８）が１４日、都内で行われた韓国コスメブランド「ＭｉｌｋＴｏｕｃｈ（ミルクタッチ）」の新商品発表会「Ｍｉｌｋ Ｔｏｕｃｈ Ｉｃｏｎｉｃ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ」に出席した。

ＭｉｌｋＴｏｕｃｈのミューズを務めるＪＩＨＹＯはフェミニンなワンピースで登場。「皆さんこんにちは。ＴＷＩＣＥのＪＩＨＹＯです」と日本語で自己紹介すると「今日は新製品を発表ということで、とても楽しみにしています」とあいさつした。

普段のメイクのポイントは「まつ毛が目元全体の雰囲気を左右すると思っています。普段、自然な感じに見せたいので、軽くマスカラを塗っています。ステージの上だと照明があるので目元が強調されにくい。根元からきちょうめんに（マスカラを）塗って、目元を輝かせるように意識している」と言及。その上で、新製品をひとことで表すと「自信」とし、アピールした。

そんなＪＩＨＹＯは「日本に来たら必ずアイテム、行くところ」と問われると「おいしいお店には絶対行く。コンビニで絶対買うものもあります。コスメを買いにドラッグストアに行くこともあります」と明かした。