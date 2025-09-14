◆パ・リーグ 楽天５―１ロッテ（１４日・楽天モバイル）

４―１の５回に３番手で登板した楽天・宋家豪投手が１回を投げて２奪三振無失点の好投。２０２４年５月１７日のオリックス戦以来、４８５日ぶりの白星を挙げた。今年２月に右膝を手術。リハビリを経て８月２９日に１軍初昇格を果たすと、８月３１日の日本ハム戦でのセーブ、９月９日の西武戦でのホールドに次いで結果を残した。「今シーズン中に戻ってこれるか不安もあった」と明かしながら、「手術をして頂いた病院の先生、チームドクターやトレーナーさんたちの支えがあったからシーズン終盤に復帰できることができた。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」で、治療に関わってくれた方々への思いを語った。

リハビリ中は１軍の試合を見て「刺激を受けたし、１日でも早く自分も力になれるようにと頑張ってきた」。上半身を強化してきたことで球威が増したが、「まだまだ向上できるかなと考えています」とさらに良くなると手応えを感じている。この日を終えて５０試合以上登板が４人、４０試合以上登板が３人と出番が多い救援陣を、遅れてきた右腕が助けていく。