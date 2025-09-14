◇カーリング・日本代表決定戦最終日 女子決定戦最終戦 フォルティウス 6―5 SC軽井沢クラブ（2025年9月14日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子最終戦が14日に行われ、1次リーグ（L）2位のフォルティウスは6―5で同1位のSC軽井沢クラブに勝利し、代表の座をつかんだ。一騎打ちだった前回大会でロコ・ソラーレに逆転負けし、代表を逃してから4年。今度は開幕2連敗の崖っ縁に追い込まれながら、そこから勝ち取るリベンジを果たした。12月にカナダで行われる最終予選で五輪出場を狙う。

4年前の忘れものを取りにきた。フォルティウスがやっとつかんだ代表の座。夢の五輪へ、その一つ目の扉をこじあけた。

5―5の第10エンド。全幅の信頼を寄せるスキップの吉村紗也香（33）の一投で全てが決まる。固唾を飲んで見守る両チームメンバーと観衆、そして全国の多くのファン。緊張のラストショットは数センチ差の決着となった。勝利の瞬間、メンバーは輪になって歓喜の雄叫び。五輪出場が決まったわけではない。しかし、4年前に悪夢を振り払うために苦難を乗り越えてきたこの4年間の努力が報われた瞬間だった。

▼近江谷杏菜 執念で頑張りました。今大会はちょっと苦しいスタートからだったんですけれども、本当にあの自分たちの力を信じて切り替えていくことができた。そこが本当に自分たちがここまでの期間に積み上げてきたものの力だったかなというふうに思います。ああ、もううれしいなって思いました。やっぱり4年前にあと一つ勝てばっていうところまで来てたんですけれど…今回この最後の一つを勝ち取ることができて本当にうれしいです。

▼小野寺佳歩 本当に素直にとてもうれしいです。本当にたくさんの人に支えられて今ここに立てていて、もう立てているだけでも凄く幸せだったんですけど、実際にもう一度日本代表になることができて、本当に今幸せな気持ちでいっぱいです。この大会ずっともう…だいたい2週間ぐらい前からずっと緊張していて、多分もう本当に緊張が体に来てしまって、もう全身がつってしまう…試合中ずっとつりながらやってたんですけど。でも本当にトレーナーさんのケアでもう 全回復して（笑い）。皆さんのおかげでどうにか最後まで持ちこたえることができました。

▼吉村紗也香 この試合本当に…ちょっと緊張が自分の中では高いなと思っていて。ちょっとこうおなかが痛くなったり…緊張で（笑い）。でもプレッシャーの中でも、しっかりと最後決め切れたっていうところは本当に自分で…自分の中でも本当に自信になりましたし、これから世界最終予選に向かうにあたって、本当にこういった緊張、高い緊張の中でプレーできたっていうのは自分にとってもチームにとっても本当にプラスだったなっていうふうに思いますので、本当にこの大会、本当にみんなよく頑張ったと思いま。日本代表をここで勝ち取ることができて本当に…私たちもしっかりとオリンピックの出場権っていうところを、自分たちの目標であるオリンピックでメダルっていうところに向けて、また頑張っていきたいなと思います。

▼小林未奈 緊張してみ見てました。けど、本当にみんな高い集中力でしっかりとした…凄くいいショットをたくさん決めてくれてたので、思った通りというか凄くうれしかった。ちょっと最後は緊張したんですけど、みんなが精いっぱい頑張ってくれたなと思います。それにしても今回、何回崖っ縁に立つんだっていうくらい…（笑い）。

▼小谷優奈 そうですね。最初2連敗から始まって、まあ崖っ縁に立っていたんですけど、自分たちは勝てるってずっと信じていたので、それに対して自分たちがやれることをやるっていうのをしっかりやった結果だと思う。最後の試合は本当に…もう記憶がちょっと遠い（苦笑い）って、本当それぐらい緊張してたんですけど、みんなが支えてくれて一個一個ショットをつなげることができて最後、吉村選手が決めてくれたので…はい、この勝利を実感しながら次に向けて頑張りたいと思います。