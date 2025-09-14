福山雅治が主演を務める人気シリーズ「ガリレオ」の劇場版第１作「容疑者ｘの献身」（２００８年公開）が１３日夜、フジテレビ系で放送され、深夜にＸのトレンド１位になるなど反響を呼んだ。

「容疑者ｘ」では、帝都大学准教授の湯川学（福山雅治）と、同じ帝都大学出身の石上哲哉（堤真一）との天才物理学者ＶＳ天才数学者のバトルが繰り広げられた。石上と石上が思いを寄せた隣人、弁当屋で働く花岡靖子（松雪泰子）が向き合った廊下でのクライマックスシーン。「石上さんと一緒に罰を受けます」と言葉をかけた靖子に、石上の「どうして…どうして…どうして…あぁ…」という嗚咽が響き渡り、靖子は「ごめんなさい…」と泣き崩れた。

ＳＮＳ上では「隣に引っ越してきたら……絶望的な人生が変わりますわなｗ」「松雪泰子が美しすぎる」「松雪泰子の声としゃべりかた、ぐっとくるよな…」「松雪泰子の弁当屋さんに通いたい」「もう本当に堤真一さんと松雪泰子さんのあのシーンで涙腺崩壊する」「松雪泰子の号泣シーンもうあかんかった」「もし堤真一じゃなければ小説の方がおもしろいってなってた可能性だってある。松雪泰子と娘さん役もとんでもなかった」などのコメントが次々に書き込まれていた。