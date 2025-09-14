2025年 1 月から放送し好評を博した「Travis JapanノJUST！シン日本遺産」が復活し、10月8日（水）から放送スタート！

日本人にもあまり知られていない、世界に誇るべき日本の真の名所である「シン日本遺産」をTravis Japanのメンバーが訪れて紹介する番組。その道中には、奇跡の絶景など本物の「真(シン)日本遺産」だけではなく、辛（ツラ）い思いをする「辛(シン)日本遺産」もあり、改めて日本の魅力を伝えると共にメンバーの喜怒哀楽さまざまな表情、リアクションを見ることができる。

©ABCテレビ

メンバー２名がロケ地に赴くが、行き先ごとにメンバーが変更されるので、組み合わせによる雰囲気の違いや掛け合いの変化など組み合わせごとの化学反応が見られるのも見どころの一つ。放送前に公式SNSで二人の手やシルエットなど徐々にヒントが出るので、ぜひクイズを楽しみ、組み合わせを推理しながら、当日の放送を迎えてほしい。

記念すべき復活1 回目の放送では、メンバーが以前から熱望していた沖縄へ！ 番組の再始動に気合十分の二人は「伝統の技」や「食」など、沖縄の豊かな自然や歴史を感じる、真（シン）！？辛（シン）！？なシン日本遺産を全力でPRしていく。 沖縄食材で自炊するための買い出し風景や調理前にちょっとビールで乾杯…！など、シーズン１では見られなかった姿も多く、見ごたえたっぷりな内容だ。

©ABCテレビ

【番組情報】

「Travis JapanノJUST！シン日本遺産」

10月8日（水）スタート 毎週水曜 深夜1時39分～2時15分放送

ABCテレビ（関西ローカル）

出演：Travis Japan

(宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗)

★放送終了後、TVerで見逃し配信／TELASAで“特別配信版”が見放題独占配信

◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/travis_just_shinjapan/