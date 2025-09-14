新キャプテンは池田幸太！ ヴォレアスがキックオフイベントを開催

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は13日、2025-26シーズンに向けたキックオフイベントを開催した。

ICTパーク コクゲキで開催されたキックオフイベントでは、2025-26シーズンのロスターやユニフォームが発表された他、キャプテンやスローガンも明らかとなった。

新キャプテンに就任したのは、アウトサイドヒッターの池田幸太（28）。鹿児島県出身の池田は、福岡大学を卒業後の2019年にVC長野トライデンツへ入団。2022-23シーズンにはチームのキャプテンを務めた。しかし、同シーズン限りでVC長野を退団。2024-25シーズンにヴォレアスへ入団した。2024-25シーズンのSVリーグ男子では、レギュラーシーズン42試合に出場し、総得点377点を獲得した。

また、2025-26シーズンのスローガンは「研イダ牙剥ク（といだきばむく）」に決定。新ユニフォームには、「牙を研ぐ」ための刃をモチーフにした鋭いライン「BLADE LINE」がデザインされている。なお、今シーズンのユニフォームはHOME、AWAY、LIBEROの3種類で展開。挑戦し続ける姿勢を示し、幾何学的なパターンは基盤を固める堅剛性を表現されているという。

昨シーズンのSVリーグ男子では、レギュラーシーズンを8勝36敗の10位で終えたヴォレアス。2025-26シーズンに向け、ファンと共に新たな一歩を踏み出した。