プロ野球のファームは14日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計6試合が行われた。

楽天は日本ハム戦（鎌ケ谷）に9―4で逆転勝ち。ゴンザレスが5回の同点1号3ランなど2安打、1番の育成選手・平良が4安打をマークした。先発・大内は4回6安打4失点で、2番手・宮森が1回1安打1奪三振無失点で4勝目（2敗）。日本ハム先発・山崎は5回8安打4失点。阪口が3回の4号ソロなど4安打2打点、宮崎が4回の2号ソロなど2安打、進藤が2安打1打点。

DeNAは巨人戦（ジャイアンツタウン）で先発全員の14安打を放って8―4で逆転勝ち。先発・吉野が5回5安打2失点で7勝目（5敗）を挙げた。井上が3安打1打点、知野が2安打2打点。巨人先発・山田は5回7安打4失点（自責3）で2敗目（5勝1セーブ）。育成選手のティマが初回の先制8号2ランなど3安打、浅野が7回の2号ソロなど2安打2打点だった。

ヤクルトは西武戦（戸田）に3―2で逆転勝ち。先発・坂本は3回4安打1失点で、5番手・宮川が1回1安打無失点で3勝目（2敗3セーブ）。丸山和が2安打1打点、川端が2安打。西武先発・松本は7回6安打2失点（自責1）。佐藤太が3安打、ドラフト4位・林冠臣（日本経大）が2安打をマークした。

阪神は中日戦（ナゴヤ）に4―3で逆転勝ち。先発・富田は5回6安打5奪三振で1失点。渡辺が2安打1打点、井上が2安打を放った。中日先発・三浦は6回4安打8奪三振で1失点（自責0）。駿太が8回に1号ソロ。浜が3安打1打点、木下が2安打1打点、尾田が2安打。

広島はオリックス戦（富田林バファローズスタジアム）で17安打を放って9―0で大勝。先発のドラフト2位・佐藤柳（富士大）は6回1安打10奪三振無失点の好投で4勝目（3敗）を挙げた。田中が3回の2号ソロなど3安打2打点で磯村も3安打2打点。久保、佐藤啓が3安打1打点。オリックス先発のドラフト6位・片山（NTT東日本）は3回7安打4失点（自責3）で1敗目（1勝）。打線は2安打に終わった。