◇パ・リーグ ロッテ1―5楽天（2025年9月14日 楽天モバイル）

ロッテは先発の小島が5回85球を投げ、3安打ながら5四球と制球を乱して4失点。打線は初回から何度も得点圏に走者を置きながら、得点は4回2死二塁から西川の右前適時打で挙げた1点のみ。6回には2番手の広畑がボイドに中越えソロを浴びてリードを広げられて完敗。小島は8敗目、チームは残り16試合で3位オリックスと15ゲーム差と崖っぷちに立たされた。

3年連続で開幕投手を託した左腕の不甲斐ない投球に吉井監督は「相手（先発）も悪かったんですけども、決める一発がなかなか打ってなかった。そのうち小島が付き合ってあんなピッチングなっちゃったんで。エースと呼ばれる投手としては最低のピッチングですね」とバッサリ。初回の3者凡退から2回に突如乱れた小島は「良い入りできましたけど、2回からちょっとストライクが全然入らなくて、自滅したような感じになってしまったんで。申し訳ないです」と声を絞り出した。

楽天の5安打を上回る9安打を放ち、4四球もありながら1点に終わった打線について指揮官は「ずっと課題なんですけども、得点圏でのバッティングっていうのは。力んでしまうんですかね。打ちたい気持ちは強く、出るのは当たり前なんで。そんな中で、何ができるかっていうのはやっぱりしっかり考えて、できるようになってほしいなと思います」と注文。

一方で33度目のマルチ安打を記録し、12球団の新人最速で100安打に到達したドラフト1位の西川については「タイプ的には中距離ヒッター。今年の感じ見たらね。長打率も3割超えてOPS700超えてますし、すごい良い選手だと思います」と称賛した。