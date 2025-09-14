結成27周年を迎えたTHE BACK HORNが、2026年1月からマニアックな曲のみのセットリストで構成されるイベント＜THE BACK HORN「マニアックヘブンツアーVol.17」＞の開催を発表した。

＜マニアックヘブン＞はTHE BACK HORNのメンバー自らが企画と演出を手がける恒例イベント。これまでリリースしてきた楽曲から普段演奏することが少ない、かつアルバムのリード曲やシングルA面の楽曲は一切セットリストに含まれない「レア曲」が聴けるイベントとして、ファンからの人気が高い企画となっている。

今回は2021年コロナ禍の中行われた＜Vol.14＞ぶりのツアーとなり、主要都市8都道府県に加え、メンバーの生まれ故郷である茨城県水戸、福島県郡山、広島県福山の3ヶ所でも開催される。チケットはTHE BACK HORN CLUB-銀河遊牧民限定での先行抽選受付が開始した。

なお、既に10月には＜「KYO-MEI対バンツアー」〜共鳴破天の夜〜其の二＞、11月には＜THE BACK HORN presents後角祭 -koukakusai-＞開催も発表しているため、あわせてチェックしてほしい。

＜マニアックヘブンツアーVol.17＞

[日程／時間／会場]

2026年

・1⽉25⽇(日) OPEN 17:00 ／ START 18:00 神奈川・川崎CLUB CITTAʼ［ギャラリー展示あり］

・2⽉7⽇(土) OPEN 17:15 ／ START 18:00 ⼤阪・GORILLA HALL OSAKA

・2⽉11⽇(⽔祝) OPEN 16:30 ／ START 17:00 ⽯川・⾦沢AZ

・2⽉15⽇(日) OPEN 16:30 ／ START 17:00 香川・高松DIME

・2⽉21⽇(土) OPEN 17:30 ／ START 18:00 茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE

・2⽉28⽇(土) OPEN 17:00 ／ START 18:00 愛知・名古屋DIAMOND HALL

・3⽉8⽇(日) OPEN 16:30 ／ START 17:00 福島・郡⼭HIP SHOT JAPAN

・3⽉20⽇(金祝) OPEN 17:30 ／ START 18:00 広島・福⼭MUSIC FACTORY

・3⽉22⽇(日) OPEN 16:30 ／ START 17:00 福岡・福岡DRUM Be-1

・3⽉29⽇(日) OPEN 16:15 ／ START 17:00 宮城・仙台Rensa

・4⽉4⽇(土) OPEN 17:30 ／ START 18:00 北海道・札幌PENNY LANE24 [銀河遊牧⺠チケット先⾏抽選受付(年額会員+⽉額会員)]

受付期間：9/28(⽇)23:59まで

枚数制限：1公演につき2枚まで(複数公演申込可)

https://tixplus.jp/feature/thebackhorn_maniacheaven17/ [一般発売日]

12/13(土)10:00〜 [チケット代]

＜川崎公演＞

・1Fスタンディング \6,500(整理番号付)(ドリンク代別) 【＊ギャラリー展⽰あり】

・2F指定席 \7,000(ドリンク代別) 【＊ギャラリー展⽰あり】

＊2F指定席は銀河遊牧⺠先⾏のみでの販売となります。

＜その他公演＞

スタンディング \6,000(整理番号付)(ドリンク代別)【＊ギャラリー展⽰無し】 【U-18キャッシュバック】

※公演当⽇、4歳以上18歳以下の⽅は会場にて⾝分証提⽰で\2,000キャッシュバックします。

※⾝分証は、コピー及び、写真データは不可となります。有効期限内の現物をご持参ください。

※キャッシュバックは公演当⽇のみ、会場に来場された⽅に限ります。

＜THE BACK HORN presents 後角祭 -koukakusai-＞

[日程／時間／会場]

・11月29日(土) OPEN 17:15 ／ START 18:00 福島・郡⼭HIP SHOT JAPAN【ワンマン公演】

・11月30日(日) OPEN 17:15 ／ START 18:00 福島・郡⼭HIP SHOT JAPAN【w/ a flood of circle】 [オフィシャルホームページ2次先⾏]

受付期間：9/21(⽇)23:59まで

枚数制限：1公演につき4枚まで(複数公演申込可)

https://eplus.jp/thebackhorn-hp/ [一般発売日]

10/25(土)10:00〜 [チケット代]

・スタンディング 通常チケット \6,000

※公演当⽇、4歳以上18歳以下の⽅は会場にて⾝分証提⽰で\2,000キャッシュバックします。

※⾝分証は、コピー及び、写真データは不可となります。有効期限内の現物をご持参ください。

※キャッシュバックは公演当⽇のみ、会場に来場された⽅に限ります。

＜THE BACK HORN「KYO-MEI対バンツアー」〜共鳴破天の夜〜其の二＞

[日程／時間／会場]

・10月24日(金) OPEN 18:15 ／ START 19:00 大阪・梅田CLUB QUATTRO【w/バックドロップシンデレラ】

・10月26日(日) OPEN 17:15 ／ START 18:00 広島・広島CLUB QUATTRO【w/アルカラ】

・11月3日(月祝) OPEN 17:15 ／ START 18:00 渋谷・渋谷CLUB QUATTRO【w/SHE’S】

・11月15日(土) OPEN 17:15 ／ START 18:00 愛知・名古屋CLUB QUATTRO【w/cinema staff】 [一般発売日]

9/6(土)10:00〜 [チケット代]

・スタンディング 通常チケット \6,000

※公演当⽇、4歳以上18歳以下の⽅は会場にて⾝分証提⽰で\2,000キャッシュバックします。

※⾝分証は、コピー及び、写真データは不可となります。有効期限内の現物をご持参ください。

※キャッシュバックは公演当⽇のみ、会場に来場された⽅に限ります。