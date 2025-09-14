shallm、新曲がTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマに決定
lia (Vo)のバンドプロジェクトshallmによる書き下ろし新曲「ふたりぶん」が、10月から放送スタートのTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマに決定した。
鳴見なる原作によるTVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」は“日常崩壊系”ラブコメを描いたものだ。10月3日25時より放送開始の第2クールは、渡直人を巡る恋模様がますます加速し、波乱必至のストーリーが展開される。
放送に先立って、オープニングテーマおよびエンディングテーマを使用した「第2クール突入決定PV」が公開となった。以下にshallmのliaのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「この度、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマを担当させていただきました。
楽曲「ふたりぶん」は、愛する喜びと、すべてを渡しきれないもどかしさのあわいで生まれました。
冷蔵庫の奥のプリンのように、ひそかに守られた想いが、知らぬ間にあふれ出す瞬間をそのまま音にしています。
物語とともに、この感情の振幅をそっと感じていただけたら嬉しいです」
──lia (shallm)
◆ ◆ ◆
▶『渡くんの××が崩壊寸前』第2クール突入決定PV
https://youtu.be/1YvyOAF9BK8
■TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』
▼放送情報
TOKYO MX 毎週金曜日25時〜
BS日テレ 毎週土曜日23時〜
サンテレビジョン 毎週土曜日23時〜
テレビ神奈川 毎週月曜日25時〜
AT-X 毎週水曜日23時30分〜
毎週(金)11:30 ※リピート
毎週(火)17:30 ※リピート
▼配信情報
◯FODにて独占見放題配信
毎週金曜25時00分〜
https://fod.fujitv.co.jp/genre/anime/
◯TVerにて毎週1週間無料見逃し配信
毎週金曜25時30分〜
https://tver.jp/
▼スタッフ
原作：鳴見なる「渡くんの××が崩壊寸前」(講談社「月刊ヤングマガジン」所載)
監督：直谷たかし 副監督：浅見松雄
シリーズ構成・脚本：郄橋龍也
脚本：山田哲弥／直谷たかし
キャラクターデザイン・総作画監督：安田祥子
衣装デザイン：鈴木ののか プロップデザイン：山崎千絵
総作画監督：安田祥子／小美戸幸代／小林利充／扇多恵子
CGディレクター：池田裕行 色彩設計：堀内里奈
美術監督：小崎弘貴 撮影監督：工藤竜馬
編集：榎田美咲 音響制作：ダックスプロダクション
音響監督：平光琢也 音楽：村松健
アニメーション制作：Staple Entertainment
製作：渡くんの××が崩壊寸前製作委員会
第2クールオープニングテーマ：shallm「ふたりぶん」
第2クールエンディングテーマ：平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」
▼キャスト
渡 直人：梅田修一朗
館花紗月：矢野優美華
石原 紫：伊駒ゆりえ
梅澤真輝奈：梅澤めぐ
徳井重信：中島ヨシキ
渡 鈴白：矢野妃菜喜 ほか
・アニメ公式HP https://watarikunxx-anime.com
・アニメ公式X https://x.com/watarikun_anime
© 鳴見なる・講談社／渡くんの××が崩壊寸前製作委員会
■＜shallm ONEMAN LIVE 〜 No Sweetness Within 〜＞
2026年2月14日(土) 東京・Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
▼チケット
前売 ￥6,000(税込／ドリンク代別)
当日 ￥7,000(税込／ドリンク代別)
席種：全自由
年齢制限：未就学児入場不可
（問）ディスクガレージ：https://info.diskgarage.com/
■ライブ／イベント出演情報
＜LIVEHOLIC 10th Anniversary series〜Diva〜＞
9月24日(水) 東京・下北沢LIVEHOLIC
open18:30 / start19:00
出演：sajou no hana / shallm / IneedS(O.A.)
https://t.livepocket.jp/e/diva250924
※SOLD OUT
■FC『sh/room(シャルーム)』
オフィシャルサイト：https://shallm.jp/
入会：https://shallm.jp/about/membership
▼会費
月額：550円(税込)
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。
年会費：6,050円(税込)
※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。
▼オフィシャルサイトコンテンツ
NEWS、PROFILE、DISCOGRAPHY、SCHEDULE
▼ファンクラブコンテンツ
TICKET、MOVIE、GALLERY、BLOG
