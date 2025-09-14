lia (Vo)のバンドプロジェクトshallmによる書き下ろし新曲「ふたりぶん」が、10月から放送スタートのTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマに決定した。

鳴見なる原作によるTVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」は“日常崩壊系”ラブコメを描いたものだ。10月3日25時より放送開始の第2クールは、渡直人を巡る恋模様がますます加速し、波乱必至のストーリーが展開される。

放送に先立って、オープニングテーマおよびエンディングテーマを使用した「第2クール突入決定PV」が公開となった。以下にshallmのliaのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「この度、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマを担当させていただきました。

楽曲「ふたりぶん」は、愛する喜びと、すべてを渡しきれないもどかしさのあわいで生まれました。

冷蔵庫の奥のプリンのように、ひそかに守られた想いが、知らぬ間にあふれ出す瞬間をそのまま音にしています。

物語とともに、この感情の振幅をそっと感じていただけたら嬉しいです」

──lia (shallm)

◆ ◆ ◆

▶『渡くんの××が崩壊寸前』第2クール突入決定PV

https://youtu.be/1YvyOAF9BK8

■TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』

▼放送情報

TOKYO MX 毎週金曜日25時〜

BS日テレ 毎週土曜日23時〜

サンテレビジョン 毎週土曜日23時〜

テレビ神奈川 毎週月曜日25時〜

AT-X 毎週水曜日23時30分〜

毎週(金)11:30 ※リピート

毎週(火)17:30 ※リピート

▼配信情報

◯FODにて独占見放題配信

毎週金曜25時00分〜

https://fod.fujitv.co.jp/genre/anime/

◯TVerにて毎週1週間無料見逃し配信

毎週金曜25時30分〜

https://tver.jp/

▼スタッフ

原作：鳴見なる「渡くんの××が崩壊寸前」(講談社「月刊ヤングマガジン」所載)

監督：直谷たかし 副監督：浅見松雄

シリーズ構成・脚本：郄橋龍也

脚本：山田哲弥／直谷たかし

キャラクターデザイン・総作画監督：安田祥子

衣装デザイン：鈴木ののか プロップデザイン：山崎千絵

総作画監督：安田祥子／小美戸幸代／小林利充／扇多恵子

CGディレクター：池田裕行 色彩設計：堀内里奈

美術監督：小崎弘貴 撮影監督：工藤竜馬

編集：榎田美咲 音響制作：ダックスプロダクション

音響監督：平光琢也 音楽：村松健

アニメーション制作：Staple Entertainment

製作：渡くんの××が崩壊寸前製作委員会

第2クールオープニングテーマ：shallm「ふたりぶん」

第2クールエンディングテーマ：平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」

▼キャスト

渡 直人：梅田修一朗

館花紗月：矢野優美華

石原 紫：伊駒ゆりえ

梅澤真輝奈：梅澤めぐ

徳井重信：中島ヨシキ

渡 鈴白：矢野妃菜喜 ほか

・アニメ公式HP https://watarikunxx-anime.com

・アニメ公式X https://x.com/watarikun_anime

© 鳴見なる・講談社／渡くんの××が崩壊寸前製作委員会

■＜shallm ONEMAN LIVE 〜 No Sweetness Within 〜＞

2026年2月14日(土) 東京・Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 ￥6,000(税込／ドリンク代別)

当日 ￥7,000(税込／ドリンク代別)

席種：全自由

年齢制限：未就学児入場不可

（問）ディスクガレージ：https://info.diskgarage.com/

■ライブ／イベント出演情報

＜LIVEHOLIC 10th Anniversary series〜Diva〜＞

9月24日(水) 東京・下北沢LIVEHOLIC

open18:30 / start19:00

出演：sajou no hana / shallm / IneedS(O.A.)

https://t.livepocket.jp/e/diva250924

※SOLD OUT

■FC『sh/room(シャルーム)』

オフィシャルサイト：https://shallm.jp/

入会：https://shallm.jp/about/membership

▼会費

月額：550円(税込)

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。

年会費：6,050円(税込)

※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。

▼オフィシャルサイトコンテンツ

NEWS、PROFILE、DISCOGRAPHY、SCHEDULE

▼ファンクラブコンテンツ

TICKET、MOVIE、GALLERY、BLOG

