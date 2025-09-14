大谷翔平が「2年連続50号」に王手！5試合ぶり特大49号ホームラン　リーグトップのシュワーバーは51号

MLB、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が5試合ぶりの特大ホームラン。

2年連続50号の大台に王手をかけました。

13日はサヨナラ負けで、連勝が4でストップしたドジャース。

試合前にはホームラン、リーグトップを走るフィラデルフィア・フィリーズのシュワーバー選手（32）が4試合ぶりの51号を放ち、2位・大谷との差を3本に広げます。

負けじと自らの一発でチームを勝利に導きたい大谷選手は第1打席、外のボールを逆らわず逆方向へ。

この当たりが内野安打となり、連続出塁を18試合に伸ばしました。

その後、逆転を許したドジャースは大谷選手の第2打席、史上6人目の2年連続50号に王手をかける第49号ホームラン！

飛距離は138メートル、今シーズンチーム最長となる特大の一発で、リーグトップのシュワーバー選手にもすぐさま2本差に迫りました。

第6打席にもヒットを放った大谷選手は10試合ぶりの3安打。

その後、フリーマン選手のタイムリーでホームに帰り、自己最多に並ぶ134得点目もマーク。

打線爆発のドジャースがマジックを一つ減らし、11としています。