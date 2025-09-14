¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù3rd¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡£ËÜ¶¶°Í±ûÍøÌò¡¦Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß ¡ß Ì«ÂçÀ¥Ìò¡¦Æü¸þºó¸ø¡Ö¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡×
◾︎¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤ÎÌ¤Íè¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ
¨¡¨¡¤â¤¦¤¹¤°4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Æü¸þºó¸ø¡Ê°Ê²¼¡¢Æü¸þ¡Ë¡§4¼þÇ¯¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª
Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡Ê°Ê²¼¡¢Ê¡¸¶¡Ë¡§4¼þÇ¯¤«¤¡¡£¤Ê¤ó¤À¤«Ä¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÃ»¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£4Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Æü¸þ¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¡¸¶¡§¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬Áá¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â²»À¼¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤âÉáÄÌ¤Î¤ª¼Çµï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤¢¤ë¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡²¿ÅÙ¤«¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â»ëÄ°¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤¯²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÅÙ¡¹¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¸þ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡¸¶¡§¡Ö¤¨¡¢¤³¤ó¤ÊÀßÄê¤¢¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö°Í±ûÍø¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¤¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤È¤«¤Í¡£
Æü¸þ¡§¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡ª¡¡³Ú¶Ê¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ê¡¸¶¡§¥Ç¥â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ë³§¤µ¤óÅÔÅÙÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡¢¤È¡ª
Ê¡¸¶¡§ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Öº£²ó¤â¤¹¤´¤¤¶Ê¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Æü¸þ¡§¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡£¡Ä¡Ä¤è¤·¡¢¤ä¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Ê¡¸¶¡§¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤äÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¤«¤Ê¤¡¡×¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Æü¸þ¡§¤½¤ì¤¬°ìÈÖ»×¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«4Ç¯Â³¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¡§¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬¡ÖËÞ¿Í¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦´Ë¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤¬¡¢4Ç¯¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Æü¸þ¡§³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£
Æü¸þ¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡ª¡¡²¿¿©¤Ù¤¿¤é¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ËÞ¿Í¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤ËËÍ¤¿¤Á±é¼Ô¤âÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¡§¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ÉñÂæ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¹¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æü¸þ¡§°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÎò¤¬Àõ¤¤¤Î¤ÇÀèÇÚÊý¤¬¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÇÛ¿®¤â¤½¤¦¤À¤·¡£ÉñÂæ¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÀ¼Í¥¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤ÎÌ¤Íè¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£Â³¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§ËÍ¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅìµþ¡¦»³Ìî¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ ¥ï¡¼¥ë¥É ¥¨¥¥¹¥Ý¡ä¤«¤Ê¡£¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½é¤ÎÍ´ÑµÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿ô¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý¤¨¤¿¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£ËÍ¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡¸¶¡§¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÞ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇï¼ê¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ë¥µ¥Ó¤ò²Î¤Ã¤¿¸å¤Ë°Í±ûÍø¥Ñ¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¸þ¡§¤³¤³¤Þ¤Ç´¿·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¶¯¤¤¤Æµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢À¸ÇÛ¿®¤«¤Ê¡£¤¿¤·¤«¡¢´ë²è¤ÇÂ¤Ä¤Ü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖËÍ¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀèÇÚ¤Ë¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ÏÁ´Á³½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§Âç¾æÉ×¡©¡¡¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Æü¸þ¡§Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ê¡¸¶¡§À®Ä¹¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡£
◾︎ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä
¨¡¨¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿4Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î10Æü¤Ë¤Ï3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ìÏ¤¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥¬¥ó¥Ü¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤´¤Á¤ãº®¤¼´¶¤â¤¢¤êŽ¥Ž¥Ž¥¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¡§°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¯¥»¤Î¶¯¤¤³Ú¶Ê¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤7¿Í¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥¦¥¹¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¡ª¡¡°ì¸À°ì¶ç¡¢´°Á´¤ËÆ±°Õ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Æü¸þ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÞ¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡¸¶¡§¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢ËÞ¿Í¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»³ºêÅ°¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç»³ºê¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ý¤¤¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢8¡Á9³ä¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£Â¿Ê¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÇÀµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡¸¶¡§ËÍ¤ÏOK¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Í¤¨¤ë¤À¤±ÌîÊë¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤â¡Ö³Ú¤·¤â¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸È¿±þ¤òËÞ¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Æü¸þ¡§¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÞ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤Ï´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Î¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤Ã¤Æ2¼ïÎà¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈáÌÄ¤Î¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤È¡¢²«¿§¤¤´¿À¼¤Î¡Ö¥¥ã¡¼¡×¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡¸¶¡§ÈáÌÄ¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡ª¡×¤À¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æü¸þ¡§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤Êý¤Î¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¤µ¤Ó¤é¡×¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤¬·ë¹½¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡²Æì¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö²Æì¤ËÍè¤ë¤Ê¡ª¡×¡Ö¿¯Î¬¤µ¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡¸¶¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Ï¼ã´³Å¬Åö¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥È¥ó¥Á¥¤ÊÏ¢Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î°·¤¤¤ÇÀµ²ò¤Ç¤¹¡£
Æü¸þ¡§¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤§¡£
Ê¡¸¶¡§¤Ç¤â´¿·Þ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö³¤¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡3·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¡¸¶¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´ü¤¬°ã¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±Ô¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÞ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¤µ¤Ó¤é¡×¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£³Ú¶Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢MV¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎÁÍý¤¬Ãè¤òÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Çº¸¤Î2¿Í¤À¤±¤Ï±ïÀÐ¤«¤é²¼¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£Î©¤Á°ÌÃÖÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤«¡£
Æü¸þ¡§ËÍ¤é¤âËÞ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¤¤¤´Ø·¸À¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¼¡¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ê¤Á¤å¤Þ¡×¡£
Æü¸þ¡§¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¤µ¤Ó¤é¡×¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ö²Æ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤Ï½©¤«Åß¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¼¡¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ê¤Á¤å¤Þ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ÏÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¡§µ¨Àá¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î»Ò¤É¤â¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤³¤É¤â¤ÎÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¤§¡£
Æü¸þ¡§¤½¤³¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡¸¶¡§È¿±þÅª¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¡§ËÞ¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÉ¼±¤¢¤ëÂç¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§¡Ö¤Þ¤¿¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤¬¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤ª¤â¤·¤ì¤§¥ä¥Ä¤é¤À¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Æü¸þ¡§MV¤Ç¤ªÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤ªÌÌ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµö¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¡§¡ÖËä¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥»¡¼¥Õ¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖËä¤á¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥¿¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¿±þ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Æü¸þ¡§¼¡¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ²¹Àô¶¿¡×¤«¤Ê¡£
Ê¡¸¶¡§¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Á¥ë¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¶Ê¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¤¤Ä¤é³ÆÃÏ¤Î²¹Àô¥Ä¥¢¡¼¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¡¢¡ÖµÞ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¡¤³¤ì¤â¹Í¤¨¤ë¤À¤±ÌîÊë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æü¸þ¡§¥Á¥ë¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¡Ö²¹Àô¹çÂÎ¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£
Ê¡¸¶¡§¹çÂÎ¤·¤¿¤é¡¢¤Ï¤Æ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¸þ¡§¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤À¤è¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¡§¡Ö²¹ÀôÍè¤¿¤·¡¢¹çÂÎ¤¹¤ë¤«¤¡¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤·¤«¤â²¹Àô¤¬Ãè¤òÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÌîÊë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£MV¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©
Æü¸þ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¥Á¥é¥ê¥º¥à¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥±¥á¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥é¥ê¥º¥à¤Ã¤Æ¤´Ë«Èþ¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤§¡£
Ê¡¸¶¡§¤¢¤È¤Ï¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¡¢ReeeznD¤µ¤ó¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ê¤É¥Ý¥ê¥´¥ó¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Æü¸þ¡§¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤â¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¨¡¨¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖFUJIYAMA CHARISMA¡×¡£
Ê¡¸¶¡§½é¼ê¤«¤é¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥¦¥¹¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¿ôÊ¬¤¹¤ì¤Ð¸µÄÌ¤ê¤ËÌá¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æü¸þ¡§¥Ï¥¦¥¹¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¸å¤ÎÆ¨¤²Êý¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¿¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°Í±ûÍø¤Ï¥Ï¥¦¥¹¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÂçÀ¥¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¡¸¶¡§ÂçÀ¥¤¯¤ó¤ÎÆ¨¤²Êý¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²»¥²¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤¶Ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥¸¥ã¥±¼Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸·¤«¤Ê´¶¤¸¤«¤È»×¤¤¤¤ä¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¡£
¨¡¨¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ÖÄ¶¥«¥ê¥¹¥ÞËÞÍÙ¤ê¡×¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¼èºà¤ÏÇÛ¿®Á°¤Ë¼Â»Ü¡Ë¡£¤ªÆó¿Í¤ÏºÇ½é¤ËÄ°¤¤¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¡¸¶¡§Æþ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤¿¤ó¤À¡£¡Ä¡Ä¤Ê¤Ë¤½¤ì¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¶ÊÄ´¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ê¡¢¤È¡£Á´°÷¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤·¡¢ËÞ¿Í¤ÎÊý¡¹¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â½ê¹½¤ï¤ºÍÙ¤ê¶¸¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡²Î³ä¤ê¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Í±ûÍø¤ÏÍý²ò¤µ¤ó¤È¡¢ÂçÀ¥¤Ï¤Õ¤ß¤ä¡¢±îÀî¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¡¸¶¡§°Í±ûÍø¤ÈÍý²ò¤µ¤ó¤Ï²»¤ÎÇÈÄ¹Åª¤Ë¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤¤Êý¤â¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ô¤ß¤ó¤Ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡Õ¤ÏÅ·¤«¤éËÞ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤ë¿À¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£À¼¼Á¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥¥ì¥¤¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£
Æü¸þ¡§ËÍ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÇ¯¾¯ÁÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÂçÀ¥¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤Ë¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¼¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶¤¸¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Æü¸þ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÀµ²ò¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡¸¶¡§Â¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
Æü¸þ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤±¤ÐÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¡§¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡£
¨¡¨¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Í¤ó¤Í¤à¤ê¤ó¤ê¤ó¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§·ë¹½ÀÅ¤«¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥ª¥Ú¥é¤Ã¤Ý¤¯²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡£
Æü¸þ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤ß¤µ¤ó¤¬Àè¤ËÏ¿¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯²Î¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§¤ª¤©¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¶Ê¤Ï³Ú¶Ê¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¡¢²Î»ì¤Î²á·ã¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤«¤é¸«¤¿Ì¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡¸¶¡§ËÍ¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë°Í±ûÍø¤Ï¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ²Î¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Í¤ó¤Í¤à¤ê¤ó¤ê¤ó¡×¤ÎA¥á¥í¤Î¡ÔÅÛÎì¤¿¤ë¼Ô¤Ï¿çÌ²¤è¤êÊô»Å¡Õ¤Ê¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸ý³Ñ¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¸÷¤ò¾Ã¤¹´¶¤¸¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¥µ¥Ó¤Ï¥ë¥ó¥ë¥ó¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÀ¼¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ì¤À¤±µ¤»ý¤Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²»¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¸Â¤é¤º¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Î¶Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÆÃ¤ËÉ½¾ð´ÉÍý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë°Í±ûÍø¤Ã¤Ý¤¯²Î¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Í¤ó¤Í¤à¤ê¤ó¤ê¤ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¡§¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµCD¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤Î¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤«¤é·Ò¤¬¤ë¤«¤é¤³¤½¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¡¢¶Ê¤À¤±¤òÄ°¤¤¤¿Êý¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë2¿Í¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤·¤Ã¤È¤êÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤ÏºÇ½é¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Æ±¶Ê¤âËÞ¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢11·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥Ä¥¢¡¼¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù»Ë¾åºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸ø±é¤ËÎ×¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡¸¶¡§ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áö¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¡§²ø²æ¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ë¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤ä¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë³§¤µ¤ó½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦±½¤â¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤±¤ë½Ö´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶Ê¤Î¹ç¤¤¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤·¤éÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Æ¡£¶Ê¤È¶Ê¤Î¹ç´Ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¡§´À¤À¤¯¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬¸«ÊüÂê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Ê¡¸¶¡§¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦¤Ï¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Æü¸þ¡§¤Ï¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ê¡¸¶¡§¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Ï°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëËÞ¿Í¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Æü¸þ¡§ËÍ¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯»þ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤½¤Î¿Í¤â¸«¤¿¤¤¤·¡¢ÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤â¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Î¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÁÇ¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤â°ì¤Ä¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡¸¶¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¹ç¤¤¤Î¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¡Ö¤¦¤©¡¼¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¾¡¼¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤â¤Þ¤¿¿§¡¹¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤óÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
