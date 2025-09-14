日向坂46・河田陽菜が明かす、卒業への思い “推しメン”山下葉留花「人生で初めてこんなに泣きました」
日向坂46が15thシングル「お願いバッハ！」を9月17日にリリースする。本作をもって約8年間のアイドル活動を締めくくり、グループを卒業する二期生の河田陽菜。同期や後輩から愛され続けた彼女に、卒業への思いを聞くとともに、河田を“推しメン”として敬愛してきた四期生の山下葉留花が、見送る者としての胸の内を語った。
【写真】卒業を控える河田陽菜と、河田を“推しメン”と慕う山下葉留花
■「自分をさらけ出せる」きっかけに
――河田さんが参加する最後のシングル。センターは同期の金村美玖さんと小坂菜緒さんが務めます。
河田：2人のセンターは、すごくうれしくて、ユニット曲「See Through」を見たときから、「金村と小坂はやっぱりいいな」と思っていました。同い年の2002年組として、いつか2人でセンターに立ってほしいと感じていたので、最後のシングルで、その姿を見られて幸せです。
――山下さんは、金村さんと小坂さんのセンターとしての魅力をどう感じていますか？
山下：お2人は、色で言うと黒だと思うんです。雰囲気として。でも、2人が合わさると真っ白になる。黒と黒が混ざっても白にはならないのに、化学変化を起こせるんです。個々の輝きもありながら、そろうことで生まれる個性があって、最高のペアだと思います。
――河田さんは、同期の松田好花さんとシンメのポジションです。
河田：松田とのシンメはこれまでにも多くて、最後に同期とシンメになれてうれしいです。いつも松田のダジャレを聞かされながら頑張っています。最近はダジャレがどんどん進化しているんです（笑）。
――（笑）。松田さんといえば、『放送作家松田好花 リターンズ』（テレビ東京系）の中のインタビューで山下さんは、ファンの前では「弱音を吐かないようにしている」と話していましたが、今回のフォーメーションについて、ブログで率直な思いをつづっていましたね。
山下：周りからは「悩んだことがなさそう」と思われがちなんですけど、本当はグループに加入する前からネガティブな性格で。加入後は物事をポジティブに考えようと思って、悔しい気持ちは隠してきたんです。でも松田さんに「気持ちをストレートに伝えた方がファンの方はうれしいと思う」と言われて、確かにその方が人間味を感じるし、共感もしていただけるのかもと思いました。
そう考えると心も軽くなって、ブログにも素直な思いを書くことができたんです。ファンの方からも「さらに応援したいと思った」という声もいただけて、自分をさらけ出せるきっかけになったと思います。
――「二列目より前に立ちたい」という強い目標もありました。
山下：メッセージアプリの方では、もっと具体的な目標も書いたんですけど、ブログに書く自信はまだなくて。今いただいたポジションをしっかり務めて結果を出してから、次は細かい目標を書きたいと思っています。
■「23歳を区切りにしよう」と決めていた理由
――今回は河田さんのセンター曲「言葉の限界」も収録されています。
河田：大事なシングルの中の1曲として制作していただいて、ありがたいです。二期生から四期生までの全員選抜というのもうれしくて。最初が自分のソロパートで、ドキドキしながら歌いました。
――山下さんは、河田さんの卒業を聞いたときはどう思いましたか？
山下：フォーメーション発表の前に、みんなの前で河田さんからお話があったんですけど、聞いたときは放心状態でした。河田さんは、おばあちゃんになっても、ずっと日向坂にいる気がしていて。だから「このタイミングなんだ」って…。もっといてほしかったですし、今も悲しくて仕方がないです。
――今の話を聞いて、河田さんは？
河田：寂しがってくれてうれしいです。みんなに伝える前はすごく緊張して「どんな顔で言えばいいんだろう？」と考えていました。フォーメーション発表の後に、山下先生がすぐ来てくれて、泣いてたから「嘘泣き？」って言っちゃったんですけど、すごく泣いてくれて、かわいいなって思いました。
山下：人生で初めてこんなに泣きました。自分でもこれほど河田さんを愛してたんだと気づいて、偉大さを改めて感じましたし、本当に寂しいです。
――同期の二期生はどんな反応でしたか？
河田：金村は「また私は何も知らなかった」って言ってました（笑）。富田（鈴花）のときも卒業を知らされていなくて、丹生（明里）ちゃんのときも、「金村が悲しむから」っていう理由で、丹生ちゃんは金村に事前に教えてなかったんです。金村だけじゃなくて、私も知らなかったんですけど。私も卒業した子以外には話していなかったので、「また私は何も知らなかった」って言ってました。
――金村さんらしいエピソードですね。卒業を具体的に考え始めたのは、いつ頃でしたか？
河田：「絶対的第六感」（2024年9月リリース）の少し前頃から考えていて、今のタイミングになりました。20歳で卒業することも考えて、相談したこともあったんですけど、大きなきっかけがあったというよりは、自分の中でじっくり考えて決めました。
――「23歳を区切りにしよう」と決めていたそうですが、23歳という年齢には理由が？
河田：同世代だと、大学を卒業して新卒として働き始める人も多い年齢なので、自分にとっても、いい区切りだと思っていました。
――決断するにあたって、迷いはありましたか？
河田：確かに迷いはあったんですけど、1度決めたら揺らがないタイプなんです。気持ちが揺らぐと、また決められなくなっちゃうだろうから、自分の中で気持ちをきっぱりと決めてから相談しました。
――山下さんは、加入前から河田さんのことが“推しメン”だったそうですが、3年間、共に活動して河田さんはどんな存在でしたか？
山下：本当に加入前の印象と変わらなくて、ほんわかされていて。でも加入してから分かったのは、河田さんって、メンバー全員に平等で、思いやりの深い方なんです。「お願いバッハ！」のMV撮影のときも、日差しが強い中での撮影だったんですけど、日傘をみんなに「使っていいよ」って渡して、自分は日差しに当たっていたり。いつも自分より他人を優先していて、その優しさが日向坂全体の温もりになっています。うーん、何かモノに例えたいな…。
河田：（おにぎりを握るようなジェスチャーを見せて）
山下：あ、おにぎり！ 河田さんがおにぎりの具の梅干しだとして、メンバーが白米だとすると…。ちょっと待って、うまく例えられない！
河田：頑張って！
山下：まあ…優しいおにぎりです。
河田：簡潔になった（笑）。
山下：おにぎりって、強く握れば固くなるし、優しすぎても崩れちゃう。河田さんは、そのちょうどいい塩梅（あんばい）を持っていて、その人に合わせて優しく包み込んでくれるんです。
――うまく着地しましたね（笑）。河田さんから見た山下さんは？
河田：山下先生は「河田さん元気ですか？」ってよく声をかけてくれるんです。本当にお姉さんなんですよ。周りを俯瞰（ふかん）して見ていて、気になったときには声をかけてくれて。その笑顔に救われているメンバーも多いと思います。
――お互いの言葉から、絆の深さが伝わってきます。ちなみに、河田さんは卒業後のことについては、どのように考えていますか？
河田：実はまだあまり考えてなくて…（笑）。山登りや旅に行ったり、友達と遊んだりしたいです。
――では、ひとまずはゆっくりすると。
河田：そうですね。少しのんびり過ごしたいなと思います。
■アイドル・河田陽菜に出会ってくれてありがとう
――卒業についていろいろと伺いましたが、河田さんと山下さんは『日向坂46のほっとひといき！』（TOKYO FM）で共演する仲でもあります。4月に山下さんが新たにパーソナリティーとして加入してから収録してみて、いかがですか？
河田：楽しいよね。
山下：アットホームなラジオです。私たち宇宙人なので。
――宇宙人？
河田：それずっと言ってるんですよ（笑）。
山下：私たちは宇宙人みたいに通じ合ってるんです。テレパシーで会話もできます。
――確かに聞いていても相性の良さを感じます。河田さんが珍しくツッコミというか、会話の軌道修正をする場面も多いですよね。
河田：思いがけない言葉が飛んでくるので（笑）。
――河田さんが卒業するまでに、番組でやってみたいことはありますか？
河田：生放送をみんなでやってみたいです。あ、でも危ないか（笑）。
山下：いや、大丈夫です！
河田：公開収録もやりたいねってずっと話してたんですけど、まだ実現できていなくて。挑戦してみたいです。
――まもなく9月20日からは日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」が始まります。どんなライブにしたいですか？
山下：前回の「BRAND NEW LIVE」では、温かい声をいただきました。今回もその期待を超えられるように「MONSTER GROOVE」というタイトルにふさわしい、モンスター級にレベルアップした姿をお見せしたいです。全国各地を回らせていただくので、初めて日向坂のライブに来てくれた方にも「また来たい」と思ってもらえるライブを目指したいです。おひさま（日向坂46ファン）の皆さまもモンスターになっていただいて、一緒に盛り上がっていきたいと思います。
――河田さんとツアー中にやっておきたいことはありますか？
山下：1つ夢があって、一緒の髪型でステージに立ちたいです。ポニーテールはよくするので、それ以外のおそろいのヘアスタイルで！
河田：いいね！ やろうよ。
――河田さんにとっては最後のツアーです。
河田：広島や宮城など久しぶりに行ける場所もあってうれしくて。最後のツアーなので、素の自分や見せてこなかった部分まで、全部出し切りたいです。代々木の1日目には、卒業セレモニーもさせていただくんですけど、アイドルとしての最後のステージになるので、おひさまの皆さんの顔を頭に刻みつつ、すべての神経を研ぎ澄ませて挑みたいです。
――どんな卒業セレモニーにしたいですか？
河田：笑って終わりたいです。泣かないことを目標にして。振り返ると、オーディションのときはずっと泣いていたので、最後は泣かないっていうギャップで終わりたいんです。正直自信はないんですけど、落ち着いて冷静に臨みたいです。
――最後に、卒業までにはまだ少し早いですが、8年間の活動を振り返って、ファンの方へメッセージをお願いします。
河田：オーディションのときから応援してくださっている方も、最近好きになってくださった方もいて、本当に人生の宝物です。普通なら出会えなかった皆さんと巡り会えたのは、自分の人生プランにはなかったことで、奇跡のようで。
「アイドルの河田陽菜と出会ってくれて本当にありがとう」という気持ちでいっぱいです。皆さんに恩返しができるよう、いただいたパワーを力に変えて、最後まで頑張ります。
（取材・文：堀タツヤ 写真：小川遼）
