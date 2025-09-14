É§ËàÏ¤¡¢¡Ø¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡Ù¡ÈÅ¾¶Ð¡ÉÇÐÍ¥¤ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈ±¿¤Ó¤¿¡×
¡¡É§ËàÏ¤¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚÇÐÍ¥¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ§ËàÏ¤¡¢¡ÈÅ¾¶Ð¡ÉÇÐÍ¥¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¸½ºß¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÉ§ËàÏ¤¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ñ·à¤Î¤¿¤á·à¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿åÂô½Ù¡¢¤½¤·¤ÆÉñÂæ¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¹Óß·¼é¤ÈÊÂ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¡£É§ËàÏ¤¤Ï¿åÂô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ù¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ØÅìµþ°ìÏº¡Ù¤ä¤Ç¡Á½ÐÄ¥¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¿Ìò¤Ç¤¹¡Á¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¹Óß·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±é·àÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡ÁÀ¨¤¤¸åÇÚ¤Ç¤¹¡Á¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É§ËàÏ¤¤¬¸ø³«¤·¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤º¤Þ¤µ¤ó¡©¡¡¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡ÖÈ±¿¤Ó¤¿¡Á¡×¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¥·¥ç¥¦¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª´é¸«³Ð¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£É§ËàÏ¤¡Ê¤Ò¤³¤Þ¤í¡Ë
1966Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£1988Ç¯5·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼çºÅ¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£1989Ç¯4·î¡¢½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÖËëËö½Î¡×¤Î·ëÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆTM¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡ÖCome on Let¡Çs Dance¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡Ö¡»¡»¤ÎÊõÀÐÈ¢¤ä¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¶áÇ¯¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â³«Àß¤·¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉ§ËàÏ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hikomaro_honmono¡Ë
