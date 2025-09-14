◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜スタジアム）

巨人・赤星優志投手が３週間ぶりに先発するも、初回１死も奪えず右肩痛により降板した。先頭の蝦名に二塁打、桑原に死球、筒香にも四球を与えたところで阿部監督が２番手・平内への交代を決断。打者３人、わずか１２球でマウンドを降りる形となり「すみません」と頭を下げてベンチへ下がった。プロ４年目で最短降板となった。

今季はここまで２１登板で６勝９敗、防御率２・６０。開幕からキャリアハイの１２１イニングを投げるなど先発ローテの一角を担ってきたが、６月２９日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）を最後に白星から遠ざかり、５回４失点と打ち込まれた８月２４日の同戦後に登録抹消が決まった。再調整を経て帰ってきた右腕は登板前日「何とかゼロでいけるようにしたいなと思います。残り、個人としても何試合投げられるか分からない。任された試合でしっかり結果が出るようにやりたい」と話していた。

無死満塁で緊急登板した平内は４番のオースティンを二ゴロ併殺打、佐野を一ゴロに抑え、何とか１失点でこのピンチを切り抜けた。