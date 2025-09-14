挟むだけでこなれ感爆誕！！【3COINS】週5で使いたい♡「万能バレッタ」
毎日のヘアアレンジがマンネリ化しがち……。そんな時に頼れるのが「万能バレッタ」です。今回ご紹介するのは、【3COINS（スリーコインズ）】に登場している使い勝手のよいバレッタ。プチプラでありながらこなれ感を演出できるおしゃれなデザインが魅力です。毎日使いたくなるような、バレッタを早速チェックしていきましょう。
いびつな形がシンプルなヘアアレンジにぴったり
【3COINS】「メタルイビツバレッタ」\330（税込）
いびつな形状のモチーフが付いて、こなれた印象を与えてくれそうなバレッタ。程よい太さのメタル素材がカジュアルコーデにもきれいめコーデにも馴染みそうです。横約11cmと幅のあるバレッタなので、まとめ髪アレンジにもおすすめ。シンプルデザインでありながら、存在感を発揮してくれそうです。
ワンポイントがおしゃれな結び目モチーフ
【3COINS】「メタルバレッタ」\330（税込・セール価格）
こちらのメタルバレッタは、結び目モチーフがおしゃれ。立体的なデザインがヘアアレンジに奥行きを演出してくれそうです。きちんと感を演出できるため、カジュアルコーデにはもちろん、オフィススタイルにも活躍しそう。シンプルでありながらも印象的で、大人女性にぴったりです。
泡のようなデザインがニュアンス感を演出
【3COINS】「ランダムボールバレッタ」\550（税込）
こちらは、大小のボールが連なる華やかなバレッタ。泡のようなぷくぷくとしたデザインが、ヘアアレンジにニュアンス感を演出してくれそうです。アップヘアやハーフアップにプラスするだけで、ぐっとおしゃれに仕上がりそう。
後ろ姿をぐっと華やかな印象に
【3COINS】「パールストーンバレッタ」\550（税込）
キラキラとした輝きがエレガントなバレッタ。ストーンとパール風パーツが組み合わせられていて、華やかでありながら上品な印象です。お呼ばれやイベントなど、華やかなヘアアレンジをしたいときに重宝しそう。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Nakazono Sayuri