◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦は、負傷判定の結果、３―０で同級２位・松本流星（２７）＝帝拳＝が新チャンピオンとなり、同級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝は、５回途中の偶然のバッティングにより、担架で運ばれた。関係者によると、「意識はあるが、偶然のバッティングで倒れたため、念のため緊急搬送しました」と説明がった。

試合は、２回に松本の左のボディーが高田を捉えるなど、サウスポーの松本に苦戦した高田。５回には互いに打ち合った瞬間、松本の頭が高田の顔面に直撃し、高田はその場に倒れ込んだ。レフェリーがストップをかけ、試合は中断。高田は担架で運ばれ、松本が負傷判定で３―０で勝利した。

フィリピン生まれの高田は、９歳の時に日本に移住。中学卒業後は高校には行かず、プロボクサーを目指した苦労人だ。プロ１０年目にして世界初挑戦だったが、まさかのハプニングで敗れてしまった。

プロ通算戦績は松本が７戦７勝（４ＫＯ）、高田が２８戦１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。