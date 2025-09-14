¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀÐÀîÍ´´õ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡¢¾×·â¤Î¹õÀ±È¯¿Ê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡£¹·î13Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê°Ê²¼¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´¿À¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬ºÇÂç¸Â¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖYUKI¡ª¡×
¡¡µã¤¶«¤Ö¤è¤¦¤Ê½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¹Ã¹â¤¯¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¤Î»Ñ¤ÏÄ®Ãæ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÎÂç²ñ¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤â¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£14ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÏºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÏÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¤ÎÌö¿Ê¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼³«ËëÀï¤ÏÇÈÍð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£°¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££³¥»¥Ã¥È¤È¤â10ÅÀÁ°¸å¤Þ¤Ç¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢Î®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï»Ä¤ë¥«¥Ê¥ÀÀï¡¢¥ê¥Ó¥¢Àï¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉé¤±¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡ÀÐÀî¤ÏÑÛÁ³¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¼«Éé¿´¤À¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢Æ±16°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤Ë¡¢¤Ê¤¼¶ì¤·¤ß¡¢ÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼³«ËëÀï¤Î¥È¥ë¥³Àï¤Ç¸·¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÀÐÀîÍ´´õphoto by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡¥È¥ë¥³¤Ï¥µ¡¼¥Ö¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¶¯¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É"ÃÏ¾åÀï"¤â¶¯¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯½¦¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Éî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬´¥º¥°ìÚ³¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò»¾¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë"ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸À¤¦¡£¤½¤ÎÀ¼²»¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¡×¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¸ü¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤Ä¤Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢"ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê"¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ç·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¡ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¸³«¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÎÀï¤¤¤Ç......ÅöÁ³¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é±Û¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬»ÈÌ¿¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ú¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤Î¥µ¡¼¥Ö¡Û
¡¡Èà¤Ï¾ï¤Ë¾¡Éé¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¡¢Áê¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¤¿¤¨¤º¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¹ñ¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ÏËá¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥³¡¼¥È¤Ç¤ÎÅ¬±þÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥ë¥³Àï¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤âÊç¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤ÏÁê¼ê¤¬ËÍ¤¿¤Á°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¸½¼Â¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¡£¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼Ä¾Á°¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÀï¤¤¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢"È¯Å¸ÅÓ¾å"¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥ë¥³Àï¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ÊµµÎö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ºîÍÑ¤·¤¿¡£µµÎö¤Ï±¿¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥È¥ë¥³¤¬¤Ä¤Ê¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁê±þ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éËÉ¤²¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤·¡¢¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥È¥ë¥³¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥ë¥³¤Ë¤Ï¡¢µµÎö¤òÙ±¡Ê¤¨¤°¡Ë¤ëÌñ²ð¤Ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢¥é¥Þ¥¶¥ó¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥£¥é¡¼¥Á¤¬¤¤¤¿¡£¥¨¡¼¥¹£µËÜ¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¸À¤¦¥µ¡¼¥Ö¤Ç½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²óÅ¾¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¡¢Î¾Êý¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢²óÅ¾¤¬¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â®¤¤¥Õ¥í¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤Æ¡££´Ëç¡Ê¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç......¡×
¡¡¥ê¥Ù¥í¤Î»³ËÜÃÒÂç¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¥»¥Ã¥ÈÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÏÙÉ¹³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÎ®¤ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥È¥ë¥³¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤ÏÅ·¤ò¾×¤¯Àª¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Î¤âÁá¤¯¡¢Êòµ¤¤Ê¤¯Êø¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬......¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬"¶§"¤È½Ð¤¿¡£¡Ú¡ÖÁê¼ê¤è¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×¡Û
¡¡¤½¤Î±¿Ì¿¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÐÀî¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â£²Ëç°Ê¾å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡ÖÁê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¡Ê¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¡Ë¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç£Â¥Ñ¥¹¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬¾¯¤·Æ°¤¤¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¥È¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥¹¡Ë¤¬¾¯¤·Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ï³°¤·µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤âËÍ¤¿¤ÁÁê¼ê¤À¤È£²Ëç¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÀÐÀî¤ÏÏÀÍýÅª¤Ë¸ì¤ê¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂçÂð¡Ê¿¿¼ù¡ËÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¹ç½É¤Ç¤Î¡ËÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡££±ËÜ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿ÀÐÀî¤Ï¾¯¤·ËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£ÆÃµ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Èà¤¬·ù¤Ê´é¤Ò¤È¤Ä¤»¤º¤Ë¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤ËÃúÇ«¤ËÅú¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÌä¤¦¡£
¡½¡½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ë¤É¤¦Î×¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÀÐÀî¤ÏÀµÌÌ¤«¤éÌÜ¤ò¸«¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤º¤ÏÉé¤±¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÏÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤â²¿ËÜ¤«¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÅÀ¿ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¾¡¤Ä¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤ÁÊý¤âÂç»ö¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤ÎÉÔÅ¨¤Ê³ä¤ê¤¤ê¤³¤½¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê°Ê¤À¤í¤¦¡£¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡½¡½¡£ÀÐÀî¤Ï¤½¤Î¼ê½ç¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£