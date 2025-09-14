伝統の高級車ブランド「アストンマーティン」がベビーカーを作った？

2025年9月9日、イギリスの高級車メーカーであるアストンマーティンが、ベビーカーを発表しました。これは同国の高級ベビーカーブランド「egg」との公式コラボレーションモデルで、実車さながらの作り込みに対して、SNS上でさまざまな反響が寄せられています。

【実車みたいなホイールも！】これがアストンマーティンが作った「ベビーカー」です（写真で見る）

今回発表されたベビーカー「アストンマーティンegg3」について、アストンマーティンジャパンは「最高峰のハイパフォーマンスカーがスムーズで応答性の高い走行を実現するように、現代のラグジュアリーベビーカーには操作性、洗練性、そして品質への揺るぎないこだわりが求められます」と説明し、外観だけでなく、サスペンションなど機能部品も入念な設計を行ったとしています。

実際、このベビーカーには実車のアストンマーティンさながらのデザイン処理がなされています。布地部分のキルティングは高級SUV「DBX707」のインテリアをモチーフとし、ホイールは創業110周年記念限定車であるスーパーカー「ヴァラー」のような複雑なハニカム形状になっています。

また、3種のバリエーションのひとつである「グリーンエディション」は、アストンマーティンのF1マシンなどと同じ、緑色のボディに黄色のピンストライプが入るカラーリングを採用しました。

このベビーカーについてインターネット上でも話題になっているようで、SNSでは「なんだこの高級感溢れる上質なベビーカーは」「カッコよすぎでは？？」「車のメーカーがこういうの作るってええよな」といったコメントが寄せられています。さらに、実車を想起させる細かい作り込みも好評のようで、「ホイールがガチすぎる」「子供いねぇのにくすぐられるじゃねえかwww」といった反応が寄せられています。

アストンマーティンegg3ベビーカーは、2025年第4四半期にも発売される予定で、価格については今後明らかになる見通しです。