◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)

ドジャース・大谷翔平選手の49号HRの飛距離は、今季自身最長かつチーム最長となりました。

大谷選手はこの試合に「1番・指名打者」で出場すると、3点ビハインドの3回にセンターへ特大のソロホームランを放ちました。打球速度114.8マイル(約184.7キロ)を記録したこの一発は、454フィート(約138.3メートル)の飛距離を計測。自身最長の476フィート(約145メートル)には及ばなかったものの、7番目の飛距離となっています。

大谷選手は試合後、チームの反撃ムードを高めた自身のホームランについて問われると、「ビハインドだったので、まだまだここからいけるよ、とみんなそう思っていました。そこからこの点差になるまで打線がいい攻めを続けていたと思います」とこの試合13得点したチームメートをたたえるコメント。

今季球団最長弾となった特大の一発には「ホームランは数が大事ですけど、飛距離も持ち味の1つだと思う」と語りました。レギュラーシーズンは残り14試合、今後もファンの度肝を抜くような大谷選手の豪快なホームランに期待がかかります。