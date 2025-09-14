Travis Japan、『JUST！シン日本遺産』再始動＆初回は沖縄へ ロケ担当コンビは公式SNSでヒント公開
7人組グループ・Travis JapanによるABCテレビ『Travis Japan ノ JUST！シン日本遺産』（毎週水曜 深夜1：39〜2：15※関西ローカル）が再始動し、10月8日から放送スタートする。放送終了後、TVerで見逃し配信、TELASAで特別配信版が見放題独占配信される。
【画像】なんか…かっこいいぞ！日本遺産が描かれた番組ロゴ
日本人にもあまり知られていない、世界に誇るべき日本の真の名所である「シン日本遺産」をTravis Japanのメンバーが訪れて紹介。その道中には、奇跡の絶景など本物の「真（シン）日本遺産」だけではなく、辛（ツラ）い思いをする「辛（シン）日本遺産」もあり、改めて日本の魅力を伝えると共に、メンバーの喜怒哀楽さまざまな表情やリアクションを見ることができる。
また、メンバー2人がロケ地に赴くが、その組み合わせは行き先ごとに変わるため、パターンによる雰囲気の違いや発言の変化といった化学反応も見どころの一つ。今回は放送前に公式SNSにて、2人の手やシルエットなど徐々にヒントが公開されるので、クイズ感覚で組み合わせを推理しながら当日の放送を楽しめる。
同番組は「TVer」での見逃し配信に加え、動画配信サービス「TELASA」にて特別配信版を独占配信。特別版ではメンバー全員がスタジオでロケ映像を見ながらトークを展開し、さらにロケにちなんだスタジオ企画も盛り込まれる。ロケ映像を見ながらの全員での掛け合いや、いじりトークも必見だ。
記念すべき1回目は、メンバーが以前から熱望していた沖縄へ。番組の再始動に気合十分の2人は「伝統の技」や「食」など、沖縄の豊かな自然や歴史を感じる“真（シン）日本遺産”や“辛（シン）日本遺産”を全力でPRする。沖縄食材での自炊のための買い出しや、調理前のビールで乾杯する姿など、シーズン1では見られなかった場面も多く、見ごたえたっぷりのロケとなっている。
