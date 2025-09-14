お笑いタレント東野幸治がMCを務めるカンテレのバラエティー番組「マルコポロリ！」（日曜午後1時59分、関西ローカル）が14日に放送され、「とにかく売れたい！中堅芸人SP」として、セルライトスパ、トット、吉田たち、ヘンダーソンらブレイクを目指す「実力派中堅コンビ」がゲスト出演した。

芸歴19年目のヘンダーソン中村フーは、前回出演時にほんこんと一悶着（ひともんちゃく）を起こしたことが蒸し返され、今回も“ガチバトル”に発展した。

ヘンダーソンは東野から「本当に、来てくれてありがとう。マルコポロリがNGなるのが心配やった」と“感謝”された。

東野から「ネタ中にケンカしないの？」と質問されると、「さっきムチャ、腹が立った」と告白。番組の前半で各コンビに移動に新幹線の席の話題で、「相方が隣はイヤ」と回答で最後にヘンダーソンに振られると、相方の子安裕樹が中村のボケるところを“カット”して答えたと「オレのボケを盗んなよ」と憤慨。

ほんこんは「他の人間が言ってるんではなく相方が言うのやからええやろ。ええやないか、チームプレーや」と眉間にしわを寄せると、中村は「ちょっと黙っておいてください」と反発した。

ほんこんは立ち上がり「ちょっと来い、おまえ」とブチ切れ。子安が「ほんこんさん、すいません。僕が悪かったです」とフォローすると、ほんこんは「おまえ、覚えとけよ」と中村を指さした。

ビビりながらほんこんに近寄った中村は「すい、すい、すいま」と口ごもると、東野は「大丈夫やって。ウケると思って言ってんやろ。でもほんこんさんの顔が変わったわけよ」とフォローすると、中村は「バケモンみたいな顔」と言い放ち、スタジオを爆笑させた。