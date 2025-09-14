ずっと飼い主さんと一緒にベッドで眠っていた柴犬さん。諸事情により、高さのないマットレスで眠ることになって…？まさかの勘違いをしてしまった光景は、記事執筆時点で280万回を超えて表示されており、2.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：長年、飼い主とベッドで一緒に寝ていた犬→お布団に変えた結果…あまりにも愛おしい『まさかの行動』】

長年、飼い主のベッドで一緒に眠っていた犬

Xアカウント『@toragomaume』に投稿されたのは、柴犬「トラ」くんのお姿。これまで長い間、トラくんは毎日飼い主さんと一緒にベッドで眠っていたのだそう。

お引越しの事情により一時的にマットレスで眠ることになると、あまりにも可愛い勘違いを見せたといいます。

眠る環境が変わった結果…

高さのあるベッドで眠っていた日々は、朝起きれば飼い主さんに抱っこをしてもらってベッドから降りていたというトラくん。

この日眠っていたのは、高さ数センチのマットレス。もちろんそのまま歩けば足腰にも負担をかけることもなく、簡単に降りられる高さであるにも関わらず、トラくんはその場をウロウロ…。

『お母さん、なぜ降ろしてくれないんですか…降りられませんよ…』と言わんばかりに、飼い主さんのことをじっと見つめていたのだそう。

トラくんにとって、ベッドやマットレスの高さは関係なく「抱っこで降ろしてもらう」という習慣が大切だと判明したのでした。

この投稿には「習慣の男だね笑」「オロオロしてるの可愛い」「抱っこじゃないと降りられないって思い込んでるのね」「かわいい」「訴える表情が可愛すぎ」など多くのコメントが寄せられています。

おっとり甘えん坊な男の子の日常

トラくんは、おっとり甘えん坊な男の子。柴犬「梅」ちゃんという相棒の存在もあり、飼い主さんと共にさまざまな場所へお出かけをしたり、お家でのんびりしたりと、とても穏やかな日々を過ごしているそうです。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすトラくん、梅ちゃんのお姿はたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@toragomaume」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。