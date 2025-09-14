赤ちゃんの頃のコスモくんは階段を怖がっていて、兄犬アポロくんが降り方のお手本を見せても鳴くばかりでした。そんな当時のアポロくんが見せてくれた優しい姿や、現在のコスモくんの驚きの成長ぶりが反響を呼び、話題になりました。

「優しいお兄ちゃん」「愛ですね～」と評判で、16万回以上再生されています。

【動画：階段を降りられない赤ちゃん犬に、兄犬が指導して…現在の『別犬並みのビフォーアフター』】

階段が降りられない赤ちゃん時代のコスモくん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『apollo_husky_12』へ投稿された、シベリアンハスキーの兄犬「アポロくん」と弟犬「コスモくん」の階段にまつわる、ほっこりエピソードです。

ふわふわした毛玉のように丸くて愛らしい赤ちゃん時代のコスモくんは、階段を降りることができなかったのだそう。どうしても一歩が踏み出せず、最上段でピーピーと悲しそうに鳴くばかりだったのだとか。

降り方を教えてくれた兄犬アポロくん

すると、心配した兄犬のアポロくんがやってきて、「こうやって降りるんだよ」とお手本を見せてくれることに。目の前で上り下りして見せ、ちょっと降りたところでコスモくんを待ってくれていたといいます。

しかし、コスモくんはやはり鳴いてばかり。アポロくんは迎えに来てくれたり、またお手本を見せてくれたりと頑張ってくれたのですが、結局この時のコスモくんは降りることができなかったのでした。

現在の2匹の様子は？

そして現在。すっかり大きくなったコスモくんは階段を克服できたのかというと、飼い主さんに「おいで」と呼ばれた途端、アポロくんと並んで降りることができるほどに成長していました！

もちろん上りも完璧で、走って降りることもできるのだそう。こんな風に見事な成長ぶりを見せてくれたのは、お手本となるアポロくんがいつも一緒だからなのでしょう。これからも2匹の仲の良い愛らしい姿を見守っていきたいです。

この投稿へは「アポロお兄ちゃん、お手本見せてるの。やさし～い」「アポロ君お兄♡優しい＆かっこよ！！！」「アポロお兄ちゃんも優しいしコスモ君も降りられるようになってよかったね」「お兄ちゃんのかがみですね」「可愛すぎます！」「降りられなくてピーピー言ってるの、かわゆい」「出来るようになったんだ」「素敵な兄弟愛ですネ」「めっちゃ教えてくれてる」など、仲の良さが伝わる愛らしい2匹の姿に魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『apollo_husky_12』では、シベリアンハスキーの兄犬「アポロくん」と弟犬「コスモくん」の、シンクロ率高めな可愛い姿がたくさん公開されています。

