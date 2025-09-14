“SNS界のマルジェラ”的存在の「ぼく脳」さんが個展を開催中！クスッとできるアパレル作品に注目だよ
世界でトリコになる人続出中の“SNS界のマルジェラ”的存在、「ぼく脳」さん。
芸人やアーティストとして活動する「ぼく脳」さんの個展『Artisanal』が、群馬・前橋のギャラリー「Shop rin art association」にて、11月9日（日）まで開催されています。
いま知っておくべき注目の作品たちは、この機会にマストでチェックして！
カリスマ的人気のマルチアーティスト「ぼく脳」さん
以前、吉本興業のお笑い芸人だったという「ぼく脳」さん。現在は芸人やアーティストなど、既存のフィールドにとらわれない独自のスタイルで活動しています。
SNSをはじめYouTube、クラブ、展覧会などの幅広い分野で作品を発表する「ぼく脳」さんは、公開する作品がよくバズる現象から、“SNS界のマルジェラ”と呼ばれているんです。
世界中のファンからカリスマ的人気を誇る、今ホットな彼は現在、前橋で個展を開催中。
「ぼく脳」さんの個展『Artisanal』は、アパレル作品の展示がメインです。
ファッションアイテムとして実際に身に付けられる展示作品は、いずれも購入可能◎
種類豊富なラインナップから、まずは1万円未満の作品をご紹介します。
個展は人気の「涙キャップ」など、ウェアラブルな作品が並ぶよ
人気のあまり品薄状態が続いていた「涙キャップ」（税抜6800円）は、太陽光などに当たると、ほっぺに涙マークが現れるという仕掛け付き。
「買い物トートバッグ」（税抜5800円）は、初めてのおつかいを連想させる、がま口と小銭トレーのイラストがかわいいですよ。
「グラフキャップ」（税抜6200円）は、その手があったか！と思わされるデザイン。キャップを真上から見ると、たしかに円グラフのように見えてきます。
「バグキャップ」（税抜8000円）は、ツバ部分が本来の位置より上になっている…。このキャップ、まさにバグが起きていますね。
「証明写真入れ付き目出し帽」（税抜7000円）は、本来顔を隠すための目出し帽に、証明写真を貼り付けられた、ユーモアあふれる作品です。
「ネルシャツの袖バッグ」（税抜8000円）は、ネルシャツを結んでいる感覚でバッグを身に付けられておしゃれかも。前から見たら、普通にネルシャツを結んでいるように見えるのも、おもしろいですよ。
「マルジェラのこっくりさんTシャツ」（税抜8500円）では、ちょっとこわいこっくりさんゲームをポップにアレンジ。
「キャップ付きTシャツ」（税抜8800円）の後ろには、キャップのツバが付いています。帽子を被るようにTシャツをずらすと、お化けみたいなフォルムになるんです。
「週刊誌をお腹に入れてるように見えるTシャツ」（税抜5000円）は、ぜひボトムにタックインして着こなして。
実際はラウンドネックなのに、無理やりVネックに見えるようプリントされた「VネックプリントTシャツ」（税抜8000円）には、思わずクスッとしちゃいます。
フードの紐がない「ワイヤレスパーカー」（税抜8000円）は、発想が天才すぎる…！
このズレ感がクセになる…「バッグ」や「デニム」
他にもバッグやトップス、デニムなどがそろいます。
「ロールアップバッグ」（税抜1万1000円）は、ジーンズの裾をまくった部分を切り取ったバッグ。
トップスには、見せかけのジップがあしらわれた「フェイクジップパーカー」（税抜1万8000円）や、
チャックが途中で断裂している「チャック別れてるフーディー」（税抜2万2000円）がお目見えです。
「耳栓フーディー」（税抜2万5000円）は、フードの紐が耳栓になっていて実用的かも？
「箱の中身はなんだろなフーディー」（税抜2万8000円）は、ポケットに手を入れたらチクッと痛そうです。
ボトムには、誰もが一度はやらかしてしまった経験がある、恥ずかし失敗をチャーミングに表現した「オープンジップデニム」（税抜2万4000円）や、
マリオネットがぶら下げられたダメージ部分が、今にもちぎれそうでヒヤヒヤする「マリオネットジーンズ」（税抜4万円）、
「ヒップハングデニム」
「ニーキャップジーンズ」
「ヒップハングデニム」（税抜2万4000円）と「ニーキャップジーンズ」（税抜3万3000円）、
「ダメージを選ぶジーンズVINTAGE」（税抜12万円）がラインナップしていますよ。
「ぼく脳」さんの作品や活動は今後も必見〜！
“当たり前”と思っていたデザインを覆したアパレル作品は、見ていてとっても楽しめちゃう。
ご紹介したもの以外にも、新作が随時入荷されていますよ。
万が一売り切れてしまっても一部作品は注文できるというから、気になる人はぜひ早めに「ぼく脳」さんの個展へ足を運んでみてくださいね。
個展『Artisanal』
場所：Shop rin art association（群馬県前橋市千代田町4-11-22）
会期：7月16日（水）〜11月9日（日）
開館時間：11:00〜19:00
休館日：月・火曜
入館料：無料
特設ページ
https://shoprinartassociation.com/
ぼく脳公式Instagram
@bokunou
グッズ公式オンラインストア
https://bokunou.stores.jp/
