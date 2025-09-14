「笑うな」チョコプラ長田、バーテン風動画に「マッドサイエンティスト」「悲鳴が聞こえる」の声！
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平さんは9月11日、自身のInstagramを更新。“バーテン風動画”を披露しました。
【写真】チョコプラ長田、“バーテン風動画”を公開！
この投稿にコメントでは「一工程ごとに挙動不審www」「でんじろう先生？」「な！ に！ こ！ れ！ 笑」「全く意味わからんのに面白いってすごいww」「あぁもう何からツッコんだら良いのやら」「色々と悲鳴が聞こえる笑」「わしらより先に笑うのやめてもろてええかな笑」「もう序盤で笑っちゃってるし」「マッドサイエンティスト」などの声が寄せられています。
コメントでは「1歳と2歳半のこども達がいつも歌って踊ってます」「2歳の娘が大好きで、寝る時の子守唄もこれです笑笑」「甥（小4、風呂嫌い）が一日中歌っています」「娘たち（3歳と1歳）が毎日歌って踊ってる」との声が。「TT兄弟」に続くブームを巻き起こしそうです。今後も、面白い動画の投稿から目が離せませんね！
(文:福島 ゆき)
「全く意味わからんのに面白いってすごいww」長田さんは「キュキュキューーーゥ」とつづり、1本の動画を投稿。白いダブルスーツ姿の長田さんがバーテンダーを演じるコント動画で、明らかに慣れない手つきでドライアイスの扱いに怯えながら、懸命にドリンクを作っています。最後には自分自身、笑いが抑えられなかったよう。
300万再生突破の「風呂キャンセル界隈」10日の投稿では、YouTubeチャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」で8月13日に公開した動画『【MV】風呂キャンセル界隈』が300万再生を突破したことを報告しています。
