¸¶ºî¤ÏÄÔÂ¼¿¼·î¤Î¾®Àâ¤Ç¡¢ÂÔË¾¤ÎÉüµ¢ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅÁÀâÅª´ÆÆÄ¤È¡¢Èà¤ËÆ´¤ì¤Æ¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¿·¿Í½÷À´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤¬¡¢¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ç¤É¤Á¤é¤¬No.1¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÇÆ¸¢¡Ê¥Ï¥±¥ó¡Ë¤ò½ä¤ë¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Ì¡²è¤Î¡Ø¥Ð¥¯¥Þ¥ó¡£¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖºîÉÊ¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡×¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢À©ºî²áÄø¤¬ËÄÂç¤«¤ÄÃÏÌ£¤Êºî¶È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥À¥¦¥Ê¡¼¡×¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿·àÃæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¡ÖËÜµ¤¡×¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¡£¡ÖÁÏºîÊª¤¬¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òº£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¸«ÊüÂê¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤æ¤ë¤á¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à±Ç²è¥ì¥Ó¥å¥ï¡¼¡¦¥Ò¥Ê¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¸·Áª¤·¤¿Ì¾ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á!¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á!¡Ù¤ÏÅÁÀâÅª´ÆÆÄVS¿·¿Í½÷À´ÆÆÄ¤ÎÇÆ¸¢¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤òÉÁ¤¯2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á!¡Ù¤Ï¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤ÏÄÔÂ¼¿¼·î¤Î¾®Àâ¤Ç¡¢ÂÔË¾¤ÎÉüµ¢ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅÁÀâÅª´ÆÆÄ¤È¡¢Èà¤ËÆ´¤ì¤Æ¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¿·¿Í½÷À´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤¬¡¢¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ç¤É¤Á¤é¤¬No.1¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÇÆ¸¢¡Ê¥Ï¥±¥ó¡Ë¤ò½ä¤ë¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Ì¡²è¤Î¡Ø¥Ð¥¯¥Þ¥ó¡£¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖºîÉÊ¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡×¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢À©ºî²áÄø¤¬ËÄÂç¤«¤ÄÃÏÌ£¤Êºî¶È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥À¥¦¥Ê¡¼¡×¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿·àÃæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¡ÖËÜµ¤¡×¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¡£¡ÖÁÏºîÊª¤¬¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òº£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È´Æ½¤¡§¥Ò¥Ê¥¿¥«
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¤ªÇã¤¤¤â¤ÎÉô)